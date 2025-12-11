السفير الألماني يزور جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بالمفرق

الوكيل الإخباري- زار السفير الألماني لدى الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه يرافقه فريق من منظمة التعاون الألماني GIZ مساء أمس، جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بمحافظة المفرق.

وعرض رئيس الجمعية راشد الشرعة أنشطة وبرامج الجمعية إضافة الى المبادرات والمشاريع التي تنفذها جمعية جبل زمزم مع مختلف الفئات المجتمعية لا سيما من خلال غرفة العلاج الطبيعي الممولة من منظمه التعاون الألماني .



وأكد الشرعة، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية والداعمة التي من شأنها دعم المشاريع التي تعزز الخدمات للمجتمع المحلي واللاجئين وتوفر فرصاً للعمل وزيادة الدخل للأسر، وخاصة أن المنطقة تعتبر من المناطق التي تحوي جيوب الفقر الشديد على مستوى المملكة وتعاني بشدة من اللجوء السوري.