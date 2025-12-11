السفير الألماني يزور جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بالمفرق

وعرض رئيس الجمعية راشد الشرعة أنشطة وبرامج الجمعية إضافة الى المبادرات والمشاريع التي تنفذها جمعية جبل زمزم مع مختلف الفئات المجتمعية لا سيما من خلال غرفة العلاج الطبيعي الممولة من منظمه التعاون الألماني .
وأكد الشرعة، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية والداعمة التي من شأنها دعم المشاريع التي تعزز الخدمات للمجتمع المحلي واللاجئين وتوفر فرصاً للعمل وزيادة الدخل للأسر، وخاصة أن المنطقة تعتبر من المناطق التي تحوي جيوب الفقر الشديد على مستوى المملكة وتعاني بشدة من اللجوء السوري.
وثمن السفير الألماني خلال الزيارة التي حضرها مساعد محافظ المفرق موسى الحنيطي الدور الذي تقوم به الجمعية من خلال المشاريع القائمة والجهود المبذولة في خدمة المجتمع المحلي في البادية الشمالية ومحافظة المفرق بشكل عام.
