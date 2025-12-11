الخميس 2025-12-11 11:54 م

السفير الألماني يزور جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بالمفرق

ب
جانب من الزيارة
الخميس، 11-12-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري- زار السفير الألماني لدى الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه يرافقه فريق من منظمة التعاون الألماني GIZ مساء أمس، جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بمحافظة المفرق.

اضافة اعلان


وعرض رئيس الجمعية راشد الشرعة أنشطة وبرامج الجمعية إضافة الى المبادرات والمشاريع التي تنفذها جمعية جبل زمزم مع مختلف الفئات المجتمعية لا سيما من خلال غرفة العلاج الطبيعي الممولة من منظمه التعاون الألماني .


وأكد الشرعة، أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية والداعمة التي من شأنها دعم المشاريع التي تعزز الخدمات للمجتمع المحلي واللاجئين وتوفر فرصاً للعمل وزيادة الدخل للأسر، وخاصة أن المنطقة تعتبر من المناطق التي تحوي جيوب الفقر الشديد على مستوى المملكة وتعاني بشدة من اللجوء السوري.


وثمن السفير الألماني خلال الزيارة التي حضرها مساعد محافظ المفرق موسى الحنيطي الدور الذي تقوم به الجمعية من خلال المشاريع القائمة والجهود المبذولة في خدمة المجتمع المحلي في البادية الشمالية ومحافظة المفرق بشكل عام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 32 شكوى خلال المنخفض

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي أكثر من 600 نقطة

جولة ميدانية لمحافظ جرش للاطلاع على عمل غرفة الطوارئ في البلدية

أخبار محلية جولة ميدانية لمحافظ جرش للاطلاع على عمل غرفة الطوارئ في البلدية

ل

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب متعب من كثرة الاجتماعات بشأن أوكرانيا ويشعر بخيبة أمل

ب

أخبار محلية السفير الألماني يزور جمعية جبل زمزم في منطقة الباعج بالمفرق

الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة

أخبار محلية الأردن والإمارات يبحثان تعزيز التعاون وتطورات المنطقة

السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد هدف قاتل أمام فلسطين

ترند السعودية إلى نصف نهائي كأس العرب بعد هدف قاتل أمام فلسطين

ل

أخبار محلية بلدية المفرق الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة