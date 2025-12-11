بلدية اربد تتعامل مع 32 شكوى خلال المنخفض

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام فرق طوارئ الشتاء العاملة على مدار الساعة ضمن حدود بلدية إربد الكبرى.

وقال العزام إن البلدية تعاملت منذ بدء المنخفض وحتى ليل الخميس مع قرابة 32 شكوى، تم حلّها جميعها بشكل فوري، وتمثلت معظمها بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، وانسداد مناهل تصريف المياه بسبب تراكم النفايات والأتربة داخلها.



وأكد العزام أن المدينة لم تشهد أي شكاوى حرجة أو ما يهدد سلامة المواطنين والمنشآت، مبينا أن البلدية تعاملت مع ارتفاع كبير في منسوب المياه في شارع الملكة رانيا أمام أسواق القسطاس، حيث تم إنشاء مهارب لتصريف المياه وتوزيعها على الطرق الجانبية، على أن يتم استحداث خط تصريف جديد في المنطقة يوم غد الجمعة.



وقامت فرق الطوارئ باستحداث خط تصريف في منطقة دوار البياضة لإنهاء مشكلة ارتفاع منسوب المياه في الموقع.



وبيّن العزام أن تجمعات بسيطة لمياه الأمطار في بعض الطرق كانت بسبب وجود هبوطات قليلة فيها لم تؤثر على حركة السير وتنقل المواطنين، مؤكدًا أن البلدية ترصد جميع مواقع الخلل ليتم معالجتها فور انتهاء المنخفض.