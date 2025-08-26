الثلاثاء 2025-08-26 03:54 م
 

حصان يستجيب الى الصغير ويقترب منه

عت77
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 03:11 م
الوكيل الإخباري-   حصان يستجيب الى الصغير ويقترب منه
 
اضافة اعلان

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية كشف تفاصيل العثور على جثّة الفتاة المدفونة بعمان

اررر

المرأة والجمال التنظيف المزدوج للبشرة: فوائده وأفضل طرق استخدامه

الولايات المتحدة.. القاتل الملثم يواجه عائلات ضحاياه في المحكمة

أخبار محلية إحالة ثلاث مخالفات إلى "مكافحة الفساد" و"النَّائب العام" وثقها ديوان المحاسبة لشهري أيار وحزيران

غغغ

المرأة والجمال وصفات طبيعية لترطيب ولمعان الشعر الجاف

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

أخبار محلية بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب "المعونة"

عت77

فيديو منوع حصان يستجيب الى الصغير ويقترب منه

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين استمرار انتهاكات إسرائيل للأراضي السورية

يوسف الشواربة

أخبار محلية أمين عمّان يوعز بتكثيف الجهود لمكافحة ناقلات الأمراض



 
 





الأكثر مشاهدة