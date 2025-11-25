تعليق الدوام في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين نتيجة صاعقة رعدية

11:34 ص

الوكيل الإخباري- علقت مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين دوام الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومركز دفاع مدني غرب إربد، بعد تعرض المدرسة لصاعقة رعدية. اضافة اعلان





وذكرت المدرسة عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الحادثة أسفرت عن أضرار مادية فقط، مشيرة إلى أنه تم تأمين توصيل الطلاب إلى بيوتهم بالتنسيق مع الدفاع المدني والمعلمين.