تعليق الدوام في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين نتيجة صاعقة رعدية

وذكرت المدرسة عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الحادثة أسفرت عن أضرار مادية فقط، مشيرة إلى أنه تم تأمين توصيل الطلاب إلى بيوتهم بالتنسيق مع الدفاع المدني والمعلمين.
