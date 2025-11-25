91.3 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة

الوكيل الإخباري- بلغت نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة 91.3 بالمئة, بحسب تقرير الربع الثالث للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023- 2025) المنشور على موقع رئاسة الوزراء الالكتروني.

وأشار التقرير الى الموافقة على تمويل تركيب السخانات الشمسية من قبل النوافذ التمويلية المعتمدة لـ (2584) منزلا لدعم كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي وتوقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق الطاقة وجمعيات المجتمع المدني لاستقبال طلبات المواطنين لتركيب السخانات الشمسية، كما تم تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي في 13 مصنعًا ضمن البرنامج واستقبال وتقييم ودراسة 30 طلب اشتراك من قبل المصانع تمهيداً لإصدار خطابات الموافقة على طلبات الاشتراك.

وبحسب التقرير تم إقرار حزمة من الإعفاءات والمزايا الحكومية لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي مجال النفط والغاز والتنقيب, أشار الى انجاز فحوصات البئر الأول في منطقة السرحان التطويرية (أم لحم) وانجاز ما نسبته 63 بالمئة من أعمال المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد في منطقة الجفر لاستكمال أعمال التطوير.



كما تم انجاز حفر 13 بئرا في حقل الريشة الغازي لغاية الربع الثالث من العام الحالي والاستمرار في تفسير المسوحات الزلزالية لربطها بالنموذج الجيولوجي لحقل الريشة الغازي بهدف استمرارية التطوير بالحقل مع التزامن بطرح عطاء حفر لـ 80 بئرا من قبل شركة البترول الوطنية، إضافة الى إنجاز الأعمال الميكانيكية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بمسافة 40 كم داخل مدينة القويرة الصناعية بهدف استكمال تمديد الغاز.