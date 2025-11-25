91.3 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة

وأشار التقرير الى الموافقة على تمويل تركيب السخانات الشمسية من قبل النوافذ التمويلية المعتمدة لـ (2584) منزلا لدعم كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع المنزلي وتوقيع 15 اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق الطاقة وجمعيات المجتمع المدني لاستقبال طلبات المواطنين لتركيب السخانات الشمسية، كما تم تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي في 13 مصنعًا ضمن البرنامج واستقبال وتقييم ودراسة 30 طلب اشتراك من قبل المصانع تمهيداً لإصدار خطابات الموافقة على طلبات الاشتراك.
كما تم انجاز حفر 13 بئرا في حقل الريشة الغازي لغاية الربع الثالث من العام الحالي والاستمرار في تفسير المسوحات الزلزالية لربطها بالنموذج الجيولوجي لحقل الريشة الغازي بهدف استمرارية التطوير بالحقل مع التزامن بطرح عطاء حفر لـ 80 بئرا من قبل شركة البترول الوطنية، إضافة الى إنجاز الأعمال الميكانيكية لخط أنابيب الغاز الطبيعي بمسافة 40 كم داخل مدينة القويرة الصناعية بهدف استكمال تمديد الغاز.
وفي إطار أعمال تطوير ميناء الشيخ صباح - الغاز الطبيعي (إنشاء وحدة تغيير شاطئية)، تم الانتهاء من أعمال المسح البحري في موقع المشروع مع استمرار أعمال الحفريات وتسوية الموقع وفق التصاميم المعتمدة.
-
أخبار متعلقة
-
شركس: سعر صرف الدينار الأردني ثابت.. والاقتصاد يواصل النمو
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي
-
تعليق الدوام في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين نتيجة صاعقة رعدية
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
الامن العام : انقاذ 3 اشخاص علقوا بمجرى سيل في الطفيلة
-
مركبات عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار على دوار المدينة الرياضية - فيديو
-
الأمطار تُغرق شوارع في مُخيّم البقعة - فيديو
-
أزمة مرورية في دابوق بسبب تجمع مياه الأمطار - فيديو