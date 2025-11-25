تصعيد إسرائيلي شرقي غزة وخان يونس

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر بوقوع تصعيد ميداني في المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر شرقي قطاع غزة، حيث شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المباني شرقي مدينة غزة، خلف الخط الأصفر.