الثلاثاء 2025-11-25 11:58 ص
 

تصعيد إسرائيلي شرقي غزة وخان يونس

تصعيد إسرائيلي شرقي غزة وخان يونس
غزة
 
الثلاثاء، 25-11-2025 07:51 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر  بوقوع تصعيد ميداني في المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر شرقي قطاع غزة،حيث شهدت قصفا مدفعيا إسرائيليا.

اضافة اعلان

 

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المباني شرقي مدينة غزة، خلف الخط الأصفر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

فلسطين غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

ا

أخبار محلية شركس: سعر صرف الدينار الأردني ثابت.. والاقتصاد يواصل النمو

أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة نظرا للحالة الجوية وهطول أمطار وتشكّل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية. وقالت السلطة في بيان لها الثلاثاء أنها اتخذت جميع

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

كوادر الدفاع المدني في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين

أخبار محلية تعليق الدوام في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين نتيجة صاعقة رعدية

تعبيرية

أخبار محلية 91.3 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس تطورات الحالة الجوية وتساقط الامطار في المملكة

بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان



 
 





الأكثر مشاهدة