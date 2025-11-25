تصعيد إسرائيلي شرقي غزة وخان يونس

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لعدد من المباني شرقي مدينة غزة، خلف الخط الأصفر.
