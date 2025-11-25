الامن العام : انقاذ 3 اشخاص علقوا بمجرى سيل في الطفيلة

وأعاد الناطق الاعلامي تحذير الجميع بضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والابتعاد عن المناطق المنخفضة والاودية ومجاري السيول والتجمعات المائية ، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) اذا دعت الحاجة لذلك.
-
