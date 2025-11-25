الثلاثاء 2025-11-25 11:56 ص
 

الامن العام : انقاذ 3 اشخاص علقوا بمجرى سيل في الطفيلة

مديرية الأمن العام
الثلاثاء، 25-11-2025 11:00 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني تعاملت اليوم مع بلاغ لمحاصرة سيول لثلاثة أشخاص في محافظة الطفيلة حيث تمكنت من مساعدتهم وإجلائهم دون تسجيل أية اصابات تذكر .اضافة اعلان


وأعاد الناطق الاعلامي تحذير الجميع بضرورة أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والابتعاد عن المناطق المنخفضة والاودية ومجاري السيول والتجمعات المائية ، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) اذا دعت الحاجة لذلك. 
 
 
