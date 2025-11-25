المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

11:26 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان

