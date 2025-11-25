-زين تتفوق في تبني قيمة البيانات المؤسسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية واتخاذ القرارات الاستراتيجية

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة زين أن مكتبها للبيانات "Zain Data Office"، بالتعاون مع شركة ZainTECH، حصد جائزة "تحديث البنية التحتية والهجينة" ضمن فعاليات جوائز Cloudera EVOLVE25 لتأثير البيانات، التي استضافتها دبي مؤخرا.

وكشفت المجموعة الرائدة في الابتكارات التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن هذا التتويج الإقليمي يبرز ريادتها في تحديث بنيتها التحتية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونجاحها في بناء منظومة بيانات ذكية قابلة للتوسع على مستوى شركاتها التشغيلية في أسواق المنطقة.



وأوضحت زين أن مبادراتها الاستراتيجية في هذه المجالات المتطورة حققت مرونة تشغيلية عالية وقدرة على التوسع، مما مكّن الفرق من إدارة وتحليل البيانات بكفاءة عبر بيئات متعددة، مبينة أنها حرصت على الاستفادة من مرونة الحوسبة السحابية الهجينة لتحسين الأداء وكفاءة التكاليف، إلى جانب تمكين التحليلات المتقدمة والرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وهو الأمر الذي قابلته بمزيد من التعزيز لبرامجها في حوكمة البيانات، لضمان الخصوصية والامتثال التنظيمي.



وتُعد "جوائز Cloudera لتأثير البيانات" منصة عالمية تحتفي بالعملاء الذين أحدثوا تحولات نوعية من خلال تسخير البيانات، وقد سلطت الجائزة الضوء على نجاح مجموعة زين في تنفيذ بنية هجينة حديثة تجمع بين الأنظمة المحلية والسحابية، ما أتاح بيئة موحدة وآمنة ومرنة، وقد انعكس هذا التحول في تسريع الابتكار، وخفض التكاليف، وتسهيل الوصول إلى البيانات عبر شركات زين السبع.



وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين محمد المرشد "تعكس هذه الجائزة التزام زين المستمر بالتميز في مجالات التحول الرقمي والبيانات، حيث أصبحت البيانات المؤسسية من أهم الأصول الرقمية، لذا فإن القدرة على تنظيمها وتأمينها واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ منها تمثل عنصراً حاسماً للنجاح".



وتابع المرشد قائلا "من خلال تحديث بنيتنا التحتية الهجينة بالتعاون مع Cloudera و شركةZainTECH وشركات المجموعة في المنطقة، فإننا نؤسس لمرحلة جديدة من الابتكار والنمو."

من جهته قال سيرجيو غاغو هويرتا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Cloudera"في عصر الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يسعدنا تكريم زين على التحول الحقيقي الذي تقوده عبر البيانات، فالمستقبل سيكون لمن يستطيع استثمار بياناته بشكل آمن وفعّال وفي الوقت الحقيقي، ومجموعة زين تمثل نموذجاً يُحتذى في هذا المجال."



الجدير بالذكر أن مجموعة زين ارتقت مؤخرا بثقافة العمل لديها مع تطبيق برنامج حوكمة البيانات لإطلاق العنان لقوة البيانات، إذ ركزت على إدارة البيانات بشكل استباقي وفعال في جميع أنحاء العمليات لضمان المساءلة والتوافر وقابلية الاستخدام والتدقيق، حيث يهدف Zain Data Office إلى تعزيز إدارة البيانات من خلال تنفيذ سياسات حوكمة فعالة، وتوحيد الممارسات عبر الإدارات، وتحسين جودة وخصوصية البيانات.



وتبنت مجموعة زين مبادرة تأسيس Zain Data Office لقناعتها بأن إدارة حوكمة البيانات خطوة حاسمة نحو تأكيد التزاماتها بالامتثال التنظيمي بموجب تشريعات حماية البيانات الشخصية وأطر الحوسبة السحابية والالتزامات الخاصة بالقطاع، فهي تدرك أن حوكمة البيانات ستضمن امتثالها لأي قيود إلزامية مفروضة على تخزين ونقل واستخدام البيانات.



ويُعد Zain Data Office منصة مركزية تهدف إلى إدارة أصول البيانات وتعظيم الاستفادة منها لدفع عجلة الابتكار وتحسين اتخاذ القرار، ويعمل المكتب على توحيد إدارة البيانات وتعزيز ثقافة قائمة على البيانات، إلى جانب تفعيل استراتيجيات التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لخدمة الأعمال والعملاء.



وأسهم Zain Data Office في تحسين حوكمة البيانات والامتثال، من خلال إدارة البيانات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية، مما قلل من المخاطر المرتبطة بالخصوصية والاختراقات والعقوبات القانونية، كما رفع من جودة البيانات عبر وضع معايير للدقة والاتساق والشمولية، ما مكّن من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على بيانات موثوقة.



وساهم Zain Data Office أيضاً في تعزيز كفاءة استخدام البيانات، من خلال تمكين الفرق متعددة الوظائف من الوصول السريع إلى البيانات المناسبة، وإزالة الحواجز بين الأقسام، وتعزيز التعاون بين فرق التسويق وخدمة العملاء والتشغيل، كما مكّن من اكتشاف فرص أعمال جديدة عبر التحليلات المتقدمة والتعلم الآلي، مثل تقديم خدمات مخصصة للعملاء أو الصيانة التنبؤية لمعدات الشبكة.



وعلى صعيد تجربة العملاء، ساعد تحليل البيانات والتغذية الراجعة في تصميم خدمات تلبي احتياجاتهم الفردية، مما عزز من رضاهم وولائهم، كما دعم المكتب مرونة الأعمال من خلال الحوكمة المركزية وتدفقات البيانات المبسطة، ما أتاح الوصول السريع إلى البيانات اللحظية ودعم اتخاذ قرارات سريعة استجابة لتغيرات السوق واحتياجات العملاء.