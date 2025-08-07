الخميس 2025-08-07 06:17 م
 

هذا مايفعله ادمان الهاتف المحمول !

بقلل
لقطات من الفيديو
 
الخميس، 07-08-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   هذا مايفعله ادمان الهاتف المحمول !

اضافة اعلان

 

 

 


 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

جانب من المؤتمر

أخبار محلية التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

تعبيرية

مناسبات محمد مهند البيايضه .. مبارك النجاح

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي

تعبيرية

أخبار محلية الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة

ارشيفية

أخبار محلية ازدحامات مرورية في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة