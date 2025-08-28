الخميس 2025-08-28 05:01 م
 

هكذا يتم قطف التوت البري يدويا

545
لقطات من الفيديو
 
الخميس، 28-08-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري-   هكذا يتم قطف التوت البري يدويا

اضافة اعلان

 

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرملين: لا يوجد خطة سلام بشأن أوكرانيا خلال المحادثات مع واشنطن

عربي ودولي الكرملين يقول إن روسيا تبقى مهتمة بمباحثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي توضيح بخصوص خدمة " كليك" الجديدة

545

فيديو منوع هكذا يتم قطف التوت البري يدويا

للاللاللا

فيديو منوع شاب يفاجئ صديقه النائم بمقلب غير متوقع!

ىىى

فيديو منوع من أكثر العقارب خطورة وسمية في العالم

لرلل

فيديو منوع الفيل يودّع راعيه الذي يرقد في المستشفى

الزرقاء

أخبار محلية افتتاح المقر الجديد لمديرية التعاون في محافظة الزرقاء



 
 





الأكثر مشاهدة