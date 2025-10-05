الأحد 2025-10-05 10:48 ص
 

أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن

طلبة مدارس في شارع عام
طلاب مدارس
 
الأحد، 05-10-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري-   يحتفي العالم الأحد، باليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف في 5 تشرين الأول من كل عام، في الوقت الذي وصل عدد المعلمين في المدارس الحكومية بنهاية العام 2023 إلى 96.288 معلما ومعلمة، وعدد مدرسي التعليم الخاص 42.860 معلما ومعلمة، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ويعتبر اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس، وفقا لليونسكو.


وفيما يتعلق بالمدارس المنتشرة في المملكة، فالحكومية منها بلغ 4062 مدرسة تضم 60.464 شعبة مدرسة، يدرس فيها 1.6 مليون طالب وطالبة.


أما التعليم الخاص فبلغ عدد المدارس 3234 مدرسة تضم 29 ألف شعبة يدرس فيها 555.141 طالبا وطالبة، وبذلك تشرف وزارة التربية والتعليم على 54% من المدارس في المملكة، والتعليم الخاص يشرف على 43% منها و2% تحت إشراف وكالة الغوث، و1% تحت بند " حكومية أخرى"، وفقا للإحصاءات.

 
 
