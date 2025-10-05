أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن

ويعتبر اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس، وفقا لليونسكو.
وفيما يتعلق بالمدارس المنتشرة في المملكة، فالحكومية منها بلغ 4062 مدرسة تضم 60.464 شعبة مدرسة، يدرس فيها 1.6 مليون طالب وطالبة.
أما التعليم الخاص فبلغ عدد المدارس 3234 مدرسة تضم 29 ألف شعبة يدرس فيها 555.141 طالبا وطالبة، وبذلك تشرف وزارة التربية والتعليم على 54% من المدارس في المملكة، والتعليم الخاص يشرف على 43% منها و2% تحت إشراف وكالة الغوث، و1% تحت بند " حكومية أخرى"، وفقا للإحصاءات.
