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أمانة عمّان تطرح عطاء الحزمة الأولى لمشروع عمّان مدينة ذكية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 25-07-2024 10:56 ص

 

 الوكيل الاخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى عن طرح عطاء DBOT لتصميم بناء وتشغيل ونقل لمشروع عمّان مدينة ذكية الحزمة الأولى، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودمج التكنولوجيا المتطورة في تنفيذ المشروع.ويشمل المشروع أربع حزم متميزة من المشاريع، مع تركيز الحزمة الافتتاحية على أربعة مشاريع محورية تحت عنوان التنقل الذكي.

وتشمل المرحلة الأولى من الحزمة الأولى طلب تقديم العروض الفنية للعطاء رقم 37/1/2024.

وتدعو الأمانة المناقصين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة العطاءات والمشتريات www.gamtenders.gov.jo ، الذي يبين وصف كامل للعملية الشرائية والمتطلبات الفنية والمالية والمؤهلات المطلوبة للمناقصين الراغبين بالمشاركة؛ وكذلك آلية الحصول على وثيقة العطاء وتاريخ الإيداع للعروض ومدة الاستفسارات وكافة التفاصيل.

ويأتي المشروع ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها بحيث تكون جاذبة للاستثمار إضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية والانبعاثات.
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