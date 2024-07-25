أمانة عمّان تطرح عطاء الحزمة الأولى لمشروع عمّان مدينة ذكية

وتشمل المرحلة الأولى من الحزمة الأولى طلب تقديم العروض الفنية للعطاء رقم 37/1/2024.
وتدعو الأمانة المناقصين المحليين والدوليين المهتمين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة العطاءات والمشتريات www.gamtenders.gov.jo ، الذي يبين وصف كامل للعملية الشرائية والمتطلبات الفنية والمالية والمؤهلات المطلوبة للمناقصين الراغبين بالمشاركة؛ وكذلك آلية الحصول على وثيقة العطاء وتاريخ الإيداع للعروض ومدة الاستفسارات وكافة التفاصيل.
ويأتي المشروع ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بتقديم أفضل الخدمات للمدينة وساكنيها بحيث تكون جاذبة للاستثمار إضافة إلى تخفيف الازدحامات المرورية والانبعاثات.