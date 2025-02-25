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أمانة عمان تطلق المرحلة الأولى لنظام الموارد البشرية

جانب من حفل الاطلاق
جانب من حفل الاطلاق
الثلاثاء، 25-02-2025 08:03 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، المرحلة الأولى لنظام الموارد البشرية (ERP)، ضمن مشروع تطبيق أنظمة الموارد البشرية والرواتب.

وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة الذي رعى حفل الإطلاق، إن الأمانة أول مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل على تطبيق النظام الذي من شأنه أن يحقق مؤشرات العدالة والكفاءة في الإدارة العامة.

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من جهته، أشاد أبو صعيليك بجهود الأمانة في تحديث وتطوير منظومة العمل والأداء الإداري والمؤسسي والذي يسهم في تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي، مشيرا الى أن الأمانة من المؤسسات السباقة في عمليات التحديث والتي يجب أن تكون مثالا يحتذى لبقية المؤسسات و البلديات، آملا أن ينعكس هذا التطبيق على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان للأمانة، إن المشروع يأتي سعيا من الأمانة للتحديث والتحول الرقمي لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بأنظمتها لمستويات قياسية انعكاسا للرؤية المستقبلية الشاملة للأمانة.

 
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