أمانة عمان تطلق المرحلة الأولى لنظام الموارد البشرية

وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة الذي رعى حفل الإطلاق، إن الأمانة أول مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل على تطبيق النظام الذي من شأنه أن يحقق مؤشرات العدالة والكفاءة في الإدارة العامة.
وقال بيان للأمانة، إن المشروع يأتي سعيا من الأمانة للتحديث والتحول الرقمي لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بأنظمتها لمستويات قياسية انعكاسا للرؤية المستقبلية الشاملة للأمانة.
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