أمانة عمان تطلق المرحلة الأولى لنظام الموارد البشرية

الوكيل الإخباري- أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم الثلاثاء، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، المرحلة الأولى لنظام الموارد البشرية (ERP)، ضمن مشروع تطبيق أنظمة الموارد البشرية والرواتب.



وقال أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة الذي رعى حفل الإطلاق، إن الأمانة أول مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل على تطبيق النظام الذي من شأنه أن يحقق مؤشرات العدالة والكفاءة في الإدارة العامة.

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