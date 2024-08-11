أمانة عمان تطلق جائزة حبيب الزيودي للشعر

الوكيل الإخباري- أطلقت دائرة المرافق والبرامج الثقافية قطاع التنمية المجتمعية بأمانة عمان الكبرى جائزة حبيب الزيودي للشعر في دورتها الرابعة للعام الحالي.



وبحسب بيان للدائرة اليوم الأحد، حددت لجنة الجائزة يوم الأحد 28 آب الحالي آخر موعد لتسلم المشاركات بالمسابقة، على أن يجري تسليمها شخصيا إلى دائرة المرافق والبرامج الثقافية في جاليري راس العين.