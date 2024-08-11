أمانة عمان تطلق جائزة حبيب الزيودي للشعر

وبحسب بيان للدائرة اليوم الأحد، حددت لجنة الجائزة يوم الأحد 28 آب الحالي آخر موعد لتسلم المشاركات بالمسابقة، على أن يجري تسليمها شخصيا إلى دائرة المرافق والبرامج الثقافية في جاليري راس العين.
وتتوزع الجائزة إلى عدة جوائر وفروع، أولها أفضل ديوان شعري، للأردنيين وان يكون الديوان صدر بين 2020 – 2024، وان يكون منشورا.
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