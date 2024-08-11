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أمانة عمان تطلق جائزة حبيب الزيودي للشعر

جائزة حبيب الزيودي للشعر
جائزة حبيب الزيودي للشعر




 

الأحد، 11-08-2024 05:35 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت دائرة المرافق والبرامج الثقافية قطاع التنمية المجتمعية بأمانة عمان الكبرى جائزة حبيب الزيودي للشعر في دورتها الرابعة للعام الحالي.


وبحسب بيان للدائرة اليوم الأحد، حددت لجنة الجائزة يوم الأحد 28 آب الحالي آخر موعد لتسلم المشاركات بالمسابقة، على أن يجري تسليمها شخصيا إلى دائرة المرافق والبرامج الثقافية في جاليري راس العين.


وتتوزع الجائزة إلى عدة جوائر وفروع، أولها أفضل ديوان شعري، للأردنيين وان يكون الديوان صدر بين 2020 – 2024، وان يكون منشورا.

gnews

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