الأردن يضمن التمويل الكامل لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان

الأربعاء، 05-11-2025 08:50 م
الوكيل الإخباري-  وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل المشترك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، بين الحكومة والجهات المانحة.اضافة اعلان


ويهدف المشروع إلى تزويد العاصمة بما يصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، وتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، كما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الأمن المائي الوطني.
 
 
