الأردن يضمن التمويل الكامل لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان

الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل المشترك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان، بين الحكومة والجهات المانحة.





ويهدف المشروع إلى تزويد العاصمة بما يصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، وتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، كما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الأمن المائي الوطني.