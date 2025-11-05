الأردن يضمن التمويل الكامل لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان

ويهدف المشروع إلى تزويد العاصمة بما يصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، وتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب، كما يمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز الأمن المائي الوطني.
