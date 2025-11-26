أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، أنها تعاملت مع 29 ملاحظة وردت إلى غرفة طوارئ تلاع العلي خلال المنخفض الجوي الأخير.

اضافة اعلان



وقال الناطق الرسمي باسم "الأمانة"، ناصر الرحامنة، في بيان، إن أغلب الملاحظات تركزت حول فيضانات مناهل صرف صحي وتجمعات لمياه أمطار في عدد من المواقع، نتيجة غزارة الهطول خلال فترة زمنية قصيرة.