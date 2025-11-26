أمانة عمّان تعاملت مع 29 ملاحظة خلال المنخفض الأخير

وقال الناطق الرسمي باسم "الأمانة"، ناصر الرحامنة، في بيان، إن أغلب الملاحظات تركزت حول فيضانات مناهل صرف صحي وتجمعات لمياه أمطار في عدد من المواقع، نتيجة غزارة الهطول خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف أن فرق "الأمانة" وكوادرها وآلياتها المنتشرة في الميدان تعاملت مع جميع الملاحظات التي وصلت إلى غرفة العمليات، واتخذت الإجراءات اللازمة بشكل فوري.
