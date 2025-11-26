الأربعاء 2025-11-26 06:41 م
 

ولي العهد يفتتح غرفة القيادة والسيطرة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

الأربعاء، 26-11-2025 05:35 م
الوكيل الإخباري-  افتتح نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، غرفة القيادة والسيطرة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC).اضافة اعلان
 
 
