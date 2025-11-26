افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري والطبي في القويرة

05:51 م

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام صندوق الزكاة، الدكتور عبد سميرات، اليوم الأربعاء، ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري والطبي، الذي نظمته وزارة الأوقاف بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في منطقة الديسة بلواء القويرة.





وأكد سميرات، خلال افتتاحه الملتقى، مندوبًا عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حرص الوزارة على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في التواصل الميداني مع المواطنين في مختلف المناطق، والاطلاع عن قرب على احتياجاتهم في قطاع الأوقاف والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.



واستمع مدير عام صندوق الزكاة، بحضور مدير قضاء حوض الديسة فراس العوضات، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة، إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم، معبرًا عن استعداد الصندوق لترميم البيوت المحتاجة، وكفالة الأيتام، وإقامة مشاريع تأهيلية للأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة.



بدوره، أشار مدير أوقاف محافظة العقبة فارس الجوازنة، إلى جهود وزارة الأوقاف في بناء الإنسان ونشر الفضيلة، إضافة إلى دورها التنموي والاجتماعي.



وخلال الملتقى، تم توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارًا لكل قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيمًا و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، و300 طرد غذائي.



كما تم تنظيم يوم طبي مجاني قدمه مستشفى المقاصد الخيرية لتوفير الرعاية الصحية والطبية لأهالي المنطقة.