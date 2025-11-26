الأربعاء 2025-11-26 06:41 م
 

وزير العمل: حصر كافة الوظائف على جدول التشكيلات للعام المقبل لوظيفة مفتش العمل

الأربعاء، 26-11-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري- كشف وزير العمل خالد البكار أن وزارة العمل خصصت كافة الوظائف على جدول التشكيلات للعام المقبل لوظيفة مفتش العمل.اضافة اعلان


وقال البكار خلال مناقشة موازنة وزارة العمل لعام 2026 في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الوزارة حصرت وظائف جدول التشكيلات لتعزيز مفتشي العمل بسبب زيادة العمالة الوافدة في الأردن ومحاولة ضبطها، لافتا إلى أنها تتراوح بين 38-40 ألفا.

وأضاف أن هناك مخاوف تؤرق الوزارة بسبب الأعمال التي تمارسها العمالة المخالفة وغير المنظمة، بالإضافة للممارسات التي يمارسها أصحاب العمل على هذه العمالة وبالتالي تكثيف التفتيش على سوق العمل.

وبيّن أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لزيادة المخصصات من أجل شراء خدمات موظفين بعقود سنوية من أجل القيام بالأعمال الإدارية.

وتوقع الوزير الانتهاء من أتمتة كافة خدمات وزارة العملول في الربع الأول من عام 2027.
 
 
