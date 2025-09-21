الإثنين 2025-09-22 01:13 ص
 

أمسية شعرية في الرصيفة بعنوان "أيام ثقافية أردنية"

جانب من الأمسية
 
الأحد، 21-09-2025 11:30 م

الوكيل الإخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، بالتشارك مع منتدى البيت العربي الثقافي، اليوم الأحد، أمسية شعرية بعنوان: "أيام ثقافية أردنية"، في قاعة منتدى البيت العربي الثقافي بالزرقاء.

وأشاد رئيس منتدى البيت العربي الثقافي، المهندس صالح الجعافرة، بالتعاون القائم بين الهيئات الثقافية في الزرقاء، والذي أسهم في إثراء المشهد الثقافي، وأوجد حالة من التناغم والتكامل بين مختلف المبادرات الأدبية والفنية.


بدوره، رحب رئيس منتدى الرصيفة محمود الصالح بالتشاركية في العمل الثقافي لما لها من بصمة واضحة على الأداء الثقافي الذي نهض بالفنون الأدبية، وجعل الرصيفة من أهم مدن الثقافة الأردنية.


وقدم الشعراء سمير عبد الصمد، وأحمد الأحمد، خلال الأمسية التي أدارتها ميرنا حقتوة، فقرات شعرية قُرأت فيها قصائد للأردن وللقيادة الهاشمية، وتغنوا فيها بالجيش والشعب الأردني بتراثه العريق، إضافة إلى قصائد داعمة للاهل في قطاع غزة.

 
 
