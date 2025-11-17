الإثنين 2025-11-17 10:26 م
 

خدمة العلم تتصدر مواقع التواصل .. وترقّب واسع لإعلان الدفعة الأولى

خدمة العلم تتصدر مواقع التواصل .. وترقّب واسع لإعلان الدفعة الأولى
خدمة العلم تتصدر مواقع التواصل .. وترقّب واسع لإعلان الدفعة الأولى
 
الإثنين، 17-11-2025 08:58 م
الوكيل الإخباري-  تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الاهتمام المتزايد بملف خدمة العلم، وسط ترقّب واسع لإعلان أسماء أول دفعة من الشباب الذين سيتم استدعاؤهم للالتحاق بالبرنامج خلال الفترة المقبلة وذلك بعدما أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لخدمة العلم اليوم الاثنين .اضافة اعلان


ويأتي هذا التفاعل في ظل نقاشات متصاعدة بين الأردنيين حول أهمية إعادة تفعيل الخدمة كخطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وتوجيههم نحو مسار أكثر التزاماً في حياتهم المستقبلية.

ويأمل مواطنون أن يسهم برنامج خدمة العلم والتربية العسكرية في تصحيح مسار الجيل الجديد، وترسيخ قيم الانتماء والانضباط والعمل الجماعي، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع الأردني .

 ويرى آخرون أن العودة إلى الخدمة تمثل فرصة لتهيئة الشباب نفسيًا وبدنيًا ومهاريًا، ودمجهم في برامج تدريبية من شأنها تعزيز قدراتهم وتمكينهم اقتصادياً.

ويؤكد النقاش الذي يدور على منصات التواصل حول ملف خدمة العلم حجم الاهتمام الشعبي بهذه الخطوة، وارتفاع سقف التوقعات تجاه برنامج خدمة العلم، خصوصاً مع الحديث الرسمي عن تطويره وإعادة تصميمه ليواكب احتياجات المرحلة.

ويتواصل ترقّب الشارع الأردني للبيان الرسمي المنتظر، والذي سيعلن تفاصيل وأسماء الدفعة الأولى، وسط آمال بأن يشكل البرنامج نقطة تحول إيجابية في مسيرة الشباب الأردني خلال السنوات المقبلة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب يدافع عن تاكر كارلسون بعد مقابلة مثيرة للجدل

هندي يفقد 18 فردًا من أسرته في حادث مأساوي بالسعودية

عربي ودولي هندي يفقد 18 فردًا من أسرته في حادث مأساوي بالسعودية .. تفاصيل قاسية

واحد من كل خمسة أمريكيين يرغب بمغادرة الولايات المتحدة !

عربي ودولي واحد من كل خمسة أمريكيين يرغب بمغادرة الولايات المتحدة !

ل

عربي ودولي قبل موسم الحج.. مصر توجه صفعة لشركات النصب السياحي بالبلاد

تحقيقات فرنسية جديدة بشبهة تمويل غير قانوني لحملات ماكرون

عربي ودولي تحقيقات فرنسية جديدة بشبهة تمويل غير قانوني لحملات ماكرون

ا

أخبار محلية الرواشدة وأبو الرب تحققان برونزيتين بدورة "التضامن الإسلامي"

ا

أخبار محلية الحنيطي يستقبل نائب وزير الدفاع السيراليوني

ل

أخبار محلية بحث تنشيط القطاع التجاري والسياحي في إربد



 
 





الأكثر مشاهدة