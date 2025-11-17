خدمة العلم تتصدر مواقع التواصل .. وترقّب واسع لإعلان الدفعة الأولى

ويأتي هذا التفاعل في ظل نقاشات متصاعدة بين الأردنيين حول أهمية إعادة تفعيل الخدمة كخطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وتوجيههم نحو مسار أكثر التزاماً في حياتهم المستقبلية.
ويأمل مواطنون أن يسهم برنامج خدمة العلم والتربية العسكرية في تصحيح مسار الجيل الجديد، وترسيخ قيم الانتماء والانضباط والعمل الجماعي، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع الأردني .
ويرى آخرون أن العودة إلى الخدمة تمثل فرصة لتهيئة الشباب نفسيًا وبدنيًا ومهاريًا، ودمجهم في برامج تدريبية من شأنها تعزيز قدراتهم وتمكينهم اقتصادياً.
ويؤكد النقاش الذي يدور على منصات التواصل حول ملف خدمة العلم حجم الاهتمام الشعبي بهذه الخطوة، وارتفاع سقف التوقعات تجاه برنامج خدمة العلم، خصوصاً مع الحديث الرسمي عن تطويره وإعادة تصميمه ليواكب احتياجات المرحلة.
ويتواصل ترقّب الشارع الأردني للبيان الرسمي المنتظر، والذي سيعلن تفاصيل وأسماء الدفعة الأولى، وسط آمال بأن يشكل البرنامج نقطة تحول إيجابية في مسيرة الشباب الأردني خلال السنوات المقبلة.
