قبل موسم الحج.. مصر توجه صفعة لشركات النصب السياحي بالبلاد

الوكيل الإخباري- تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط 27 شركة تعمل في المجال السياحي بدون تراخيص بعد قيامها بالنصب والاحتيال على أشخاص مصريين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية



وأكدت وارة الداخلية المصرية أن تلك الشركات عملت على خداع الأشخاص بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" وعمدت تلك الشركات للترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تلك العملية تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص.



وأكد بيان رسمي لوزارة الداخلية أن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار تأكدت من قيام تلك الشركات بالنصب والاحتيال، تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.



وأشار البيان إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخلها على "أختام وكلاشيهات وصور جوازات سفر ودفاتر إيصالات استلام نقدية ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات"، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات وأصحابها.



وشهدت مصر تصاعدا ملحوظا في شكاوى المواطنين المصريين من عمليات نصب منظمة تستهدف راغبي أداء فريضة الحج والعمرة أو السفر في برامج سياحية داخلية وخارجية بأسعار مغرية.



ومع اقتراب موسم الحج 1447هـ/2026م، استغلت عشرات الشركات الوهمية حالة الطلب الكبير على تأشيرات الحج الرسمية المحدودة بـ72 ألف تأشيرة فقط هذا العام، فأعلنت عن باقات حج بري وبحري وطيران بأسعار أقل بكثير من الأسعار الرسمية التي تتراوح بين 250-450 ألف جنيه.