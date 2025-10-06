الإثنين 2025-10-06 04:20 م
 

أمسية شعرية في الزرقاء للكاتبين دراغمة والفراية

الإثنين، 06-10-2025 02:14 م

الوكيل الإخباري-   نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء أمس، أمسية شعرية مميزة استضاف فيها الكاتبين قاسم دراغمة ومحمد الفراية، بحضور عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتألقت الأمسية بقراءات شعرية تنوعت في مضامينها وأساليبها الفنية في أجواء أدبية ونفحات شعرية عابقة بالإبداع.


وحملت القصائد في طياتها هم الوطن ونبض الأرض ودفء المحبة وعمق الإنسان فتمازج الحس الوطني بالعاطفة الصادقة والتأمل الإنساني الرفيع.

 
 
