أمسية شعرية في الزرقاء للكاتبين دراغمة والفراية

الوكيل الإخباري- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء أمس، أمسية شعرية مميزة استضاف فيها الكاتبين قاسم دراغمة ومحمد الفراية، بحضور عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

اضافة اعلان



وتألقت الأمسية بقراءات شعرية تنوعت في مضامينها وأساليبها الفنية في أجواء أدبية ونفحات شعرية عابقة بالإبداع.