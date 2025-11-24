وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في بني كنانة بإربد

06:11 م

تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الاثنين، بلديات السرو والكفارات واليرموك في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، لمتابعة سير عملها، وجاهزيتها لفصل الشتاء.





والتقى المصري رؤساء لجان البلديات والكوادر المعنية، واستمع إلى واقع العمل اليومي والمشاريع الجارية والوضعين المالي والإداري للبلديات، إضافة إلى أبرز الملفات التي تحتاج إلى دعم أو معالجة، مؤكدا أهمية الاستعداد لمتطلبات فصل الشتاء ورفع كفاءة الاستجابة للأحوال الجوية المتقلبة.



وخلال جولته في البلديات الثلاث، اطلع المصري على جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار وقنوات السيول ومجاري الأودية، وأعمال تنظيف الأودية وصيانة العبارات الصندوقية والأنبوبية، إلى جانب مستوى النظافة العامة والخدمات الأساسية في الشوارع والمرافق، لافتا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة البؤر الساخنة التي ظهرت خلال المنخفض الجوي الأخير.



وأكد استمرار الوزارة في متابعة جاهزية البلديات في جميع مناطق المملكة، مبينا أن الجولات الميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة المباشرة وتحديد الاحتياجات بدقة وضمان استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين.



ودعا المصري البلديات ومديريات شؤون البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في المملكة إلى تجهيز الآليات الفنية والفرق المتخصصة للتعامل مع البؤر الساخنة التي ظهرت خلال المنخفض الجوي الماضي، وجعلها جاهزة للتدخل الفوري عند الحاجة، إضافة إلى فتح غرف عمليات الطوارئ في جميع البلديات من الساعة 11 ليلا وحتى 8 صباحا.



وأكد ضرورة التأكد من جاهزية مصارف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية والأنبوبية وقنوات تصريف المياه ومجاري الأودية والسيول لضمان قدرتها على استيعاب الكميات المتوقعة، مع التشديد على أهمية التنسيق المسبق مع الحكام الإداريين والمؤسسات الخدمية لضمان تكامل الجهود في الميدان، ورفع حالة الجاهزية استعدادا لحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة، وضمان سرعة وفاعلية الاستجابة لأي طارئ.