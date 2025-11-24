الآثار العامة تعقد ورشة عمل لحماية قُصير عمرة من آثار التغير المناخي

06:23 م

الوكيل الإخباري- عقدت دائرة الآثار العامة، اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة في موقع قُصير عمرة الأثري، تناولت تنفيذ مشروع التخفيف من تأثيرات تغير المناخ من خلال التراث الرقمي وبناء القدرات .





وجاءت الورشة التي نظمتها دائرة الآثار، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، وبرنامج الآثار المهددة بالانقراض في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من الجهات ذات العلاقة.



وهدفت إلى تحديد أبرز المخاطر البيئية التي يتعرض لها موقع قُصير عمرة الأثري والمنطقة المحيطة به، وبحث التدابير الممكنة للحد من أثر التغيرات المناخية على قيمه التاريخية والمعمارية.



وتخلل الورشة، عرض موسع لتاريخ موقع قصير عمرة أحد مواقع التراث العالمي ومناقشة التحديات الحالية التي يواجهها، إلى جانب استعراض تأثيرات التغير المناخي في الأردن، وتحديد المخاطر المباشرة على الموقع، وطرح مجموعة حلول ومقترحات تسهم في تعزيز قدرة الموقع على التكيف مع هذه التغيرات.



وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن وزارات السياحة والآثار، والبيئة، والثقافة، والجامعة الهاشمية، وجامعة آل البيت، ولجنة بلدية الأزرق، ومكتب إيكوموس الأردن، إلى جانب قسم التراث العالمي في دائرة الآثار العامة.



وفي ختام الورشة، جرى استعراض مخرجات المشروع التي تضمنت إعداد تقرير متخصص لتقييم المخاطر باللغتين العربية والإنجليزية، ووضع خطة عملية للتكيف مع التغير المناخي تتضمن إجراءات قابلة للتنفيذ، إضافة إلى تطوير القدرات المحلية عبر برامج تدريبية موجهة للجهات المعنية، كما شملت المخرجات توصيات عملية للإدارة المستدامة للموقع ليتم دمجها ضمن خطط الصيانة الدورية المستقبلية.