الثلاثاء 2025-08-19 12:13 ص
 

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

الإثنين، 18-08-2025 11:04 م
الوكيل الإخباري- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، أمسية شعرية ونقدية، ضمن الأنشطة الثقافية التي ينفذها بهدف إثراء الحراك الثقافي المتنوع، بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء والهيئات الثقافية في لواء الرصيفة.اضافة اعلان


وأقيمت الأمسية التي أدارتها الدكتورة هبة الكايد في قاعة الحزب الوطني الإسلامي بحضور عدد كبير من رواد المنتدى والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي في الرصيفة.

وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح حول فكرة الربط بين الشعر والنقد الأدبي في الأمسيات الثقافية لما لها من أثر مميز في إظهار قوة الشاعر وعرض سريع للأفكار النقدية وما يدور في خلد الشاعر والناقد من آراء نقدية واستعراض لجماليات القصيدة والنص الأدبي.

وقدم الشاعر فارس العناني قصائده الجديدة: هنا الأردن، حنين الغربة، اهتز الشوق، قادم، احبك موطني، بيت عنان، يا غزة، نحو القدس، رسم فيها عوالم خاصة من الحب للوطن وللأرض والحنين للقدس.

بدوره، عرض الناقد محمد المشايخ لفن النقد الأدبي بفروعه المتعددة وأساليبه وأدواته وما يشكله من فرصة لتحليل عناصر النص الشعري والأدبي وكشف ميزاته وعناصر الإبداع فيه، إضافة لتحليل شخصية صاحب النص ونقاط الغموض في شخصيته وتأصيل الظواهر الأدبية والتأريخ للحركة الأدبية والنقدية .
 
 
