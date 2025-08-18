أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

وأقيمت الأمسية التي أدارتها الدكتورة هبة الكايد في قاعة الحزب الوطني الإسلامي بحضور عدد كبير من رواد المنتدى والمهتمين بالشأن الأدبي والثقافي في الرصيفة.
وتحدث رئيس المنتدى محمود الصالح حول فكرة الربط بين الشعر والنقد الأدبي في الأمسيات الثقافية لما لها من أثر مميز في إظهار قوة الشاعر وعرض سريع للأفكار النقدية وما يدور في خلد الشاعر والناقد من آراء نقدية واستعراض لجماليات القصيدة والنص الأدبي.
وقدم الشاعر فارس العناني قصائده الجديدة: هنا الأردن، حنين الغربة، اهتز الشوق، قادم، احبك موطني، بيت عنان، يا غزة، نحو القدس، رسم فيها عوالم خاصة من الحب للوطن وللأرض والحنين للقدس.
بدوره، عرض الناقد محمد المشايخ لفن النقد الأدبي بفروعه المتعددة وأساليبه وأدواته وما يشكله من فرصة لتحليل عناصر النص الشعري والأدبي وكشف ميزاته وعناصر الإبداع فيه، إضافة لتحليل شخصية صاحب النص ونقاط الغموض في شخصيته وتأصيل الظواهر الأدبية والتأريخ للحركة الأدبية والنقدية .
-
أخبار متعلقة
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لتنمية المهارات
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
جمعيات في عجلون توقع اتفاقيات تعاون ضمن مشروع تمكين الأردن
-
رئيس جامعة عجلون الوطنية يزور نقابة الصحفيين
-
جرش: افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت شعار رؤية مستقبلية
-
مركز الأميرة بسمة للتنمية يطلق برنامج بناء القدرات للموظفين في جرش
-
وزارة الشباب تشارك في ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي الخاص بهم
-
التعليم العالي: لا تمديد لفترة تقديم طلبات القبول الموحد