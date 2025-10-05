الأشغال: إنجاز أعمال صيانة طريق الجفر – الحسينية

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال مديرية أشغال محافظة معان، أعمال صيانة طريق الجفر – الحسينية، قبل انتهاء المدة العقدية بـ 20 يوماً، بكلفة إجمالية بلغت 175 ألف دينار، وبتمويل مركزي من موازنة الوزارة.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الأعمال شملت صيانة الأجزاء المتضررة من الطريق، من خلال الكشط والتعبيد باستخدام الخلطة الإسفلتية الساخنة، إضافة إلى تنفيذ أعمال التخطيط بالدهان الحراري، لمسافة 3 كيلومترات تبدأ من القاعدة الجوية في الجفر باتجاه منطقة الحسينية.



كما شملت الأعمال تركيب الإشارات التحذيرية والإرشادية اللازمة على طول الطريق، حيث نفذت مديرية السلامة المرورية في الوزارة تصنيع وتركيب هذه الإشارات وفق المواصفات الفنية المعتمدة، لتعزيز السلامة على الطريق وتقليل الحوادث المرورية.