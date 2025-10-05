الأشغال: إنجاز أعمال صيانة طريق الجفر – الحسينية

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن الأعمال شملت صيانة الأجزاء المتضررة من الطريق، من خلال الكشط والتعبيد باستخدام الخلطة الإسفلتية الساخنة، إضافة إلى تنفيذ أعمال التخطيط بالدهان الحراري، لمسافة 3 كيلومترات تبدأ من القاعدة الجوية في الجفر باتجاه منطقة الحسينية.
كما شملت الأعمال تركيب الإشارات التحذيرية والإرشادية اللازمة على طول الطريق، حيث نفذت مديرية السلامة المرورية في الوزارة تصنيع وتركيب هذه الإشارات وفق المواصفات الفنية المعتمدة، لتعزيز السلامة على الطريق وتقليل الحوادث المرورية.
ولفتت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الأشغال المستمرة لصيانة، وإدامة شبكة الطرق في مختلف محافظات المملكة، من خلال مخصصات مركزية تُرصد سنوياً لضمان ديمومة البنية التحتية ورفع كفاءتها، وبما يسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المستهدفة.
