العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة وملتقى قادة الريادة والإبداع والتطوير والعطاء تعيين اللواء الركن مروان العمد عضواً في مجلس أمناء الجائزة.

اضافة اعلان



كما وقع أمين عام الجائزة المستشار حسام حمدان، اتفاقية توافق وتطوير مع مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأسبق، اللواء الركن مروان العمد، لعضوية مجلس أمناء الجائزة، وملتقى قادة الريادة والإبداع والتطوير والعطاء؛ وذلك لسيرته الريادية ومسيرته الإبداعية وإدارته الحصيفة وعطائه بأمانة وإخلاص وانتماء وولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.



وأشار حمدان إلى تميز اللواء العمد أثناء خدمته في أجهزة الدولة ومساهمته بالتطوير الإداري، وتطبيق معايير الإدارة الحصيفة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة وعدة مؤسسات عامة.



ونوّه حمدان إلى أن عضوية اللواء العمد في مجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة سيثري هذا الإنجاز الريادي؛ ليكتنز الوطن من خبراته الريادية الإبداعية في التطوير المؤسسي وتطبيق معايير الجائزة وتوجيه المؤسسات.