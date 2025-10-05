الأحد 2025-10-05 09:00 م
 

العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

ب
أرشيفية
 
الأحد، 05-10-2025 08:48 م

الوكيل الإخباري- قرّر مجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة وملتقى قادة الريادة والإبداع والتطوير والعطاء تعيين اللواء الركن مروان العمد عضواً في مجلس أمناء الجائزة.

اضافة اعلان


كما وقع أمين عام الجائزة المستشار حسام حمدان، اتفاقية توافق وتطوير مع مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأسبق، اللواء الركن مروان العمد، لعضوية مجلس أمناء الجائزة، وملتقى قادة الريادة والإبداع والتطوير والعطاء؛ وذلك لسيرته الريادية ومسيرته الإبداعية وإدارته الحصيفة وعطائه بأمانة وإخلاص وانتماء وولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.


وأشار حمدان إلى تميز اللواء العمد أثناء خدمته في أجهزة الدولة ومساهمته بالتطوير الإداري، وتطبيق معايير الإدارة الحصيفة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة وعدة مؤسسات عامة.


ونوّه حمدان إلى أن عضوية اللواء العمد في مجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة سيثري هذا الإنجاز الريادي؛ ليكتنز الوطن من خبراته الريادية الإبداعية في التطوير المؤسسي وتطبيق معايير الجائزة وتوجيه المؤسسات.


بدوره، أكد اللواء العمد اعتزازه بانضمامه لمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة التي تضم قادة الريادة والإبداع والتطوير والعطاء والتطوير المؤسسي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

أخبار محلية وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

أخبار محلية مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

منوعات مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

ل

أخبار محلية تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى

ا

أخبار محلية الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

ا

أخبار محلية إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال



 
 





الأكثر مشاهدة