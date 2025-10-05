العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

كما وقع أمين عام الجائزة المستشار حسام حمدان، اتفاقية توافق وتطوير مع مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأسبق، اللواء الركن مروان العمد، لعضوية مجلس أمناء الجائزة، وملتقى قادة الريادة والإبداع والتطوير والعطاء؛ وذلك لسيرته الريادية ومسيرته الإبداعية وإدارته الحصيفة وعطائه بأمانة وإخلاص وانتماء وولاء للقيادة الهاشمية الحكيمة.
وأشار حمدان إلى تميز اللواء العمد أثناء خدمته في أجهزة الدولة ومساهمته بالتطوير الإداري، وتطبيق معايير الإدارة الحصيفة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة وعدة مؤسسات عامة.
ونوّه حمدان إلى أن عضوية اللواء العمد في مجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة سيثري هذا الإنجاز الريادي؛ ليكتنز الوطن من خبراته الريادية الإبداعية في التطوير المؤسسي وتطبيق معايير الجائزة وتوجيه المؤسسات.
بدوره، أكد اللواء العمد اعتزازه بانضمامه لمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة التي تضم قادة الريادة والإبداع والتطوير والعطاء والتطوير المؤسسي.
