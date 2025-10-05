الأحد 2025-10-05 11:07 م
 

"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا

"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا
 
الأحد، 05-10-2025 09:12 م
الوكيل الإخباري- قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، إجراء تعديل على الإنتاج بزيادته 137 ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نيسان 2023، وسيُنفذ هذا التعديل في تشرين الثاني المقبل.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جاء القرار بعد اجتماع دول المجموعة عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، إضافة الى انخفاض المخزونات البترولية في العالم.

وأشارت المجموعة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
 
 
