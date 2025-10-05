"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جاء القرار بعد اجتماع دول المجموعة عبر الاتصال المرئي اليوم الأحد، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، إضافة الى انخفاض المخزونات البترولية في العالم.
وأشارت المجموعة إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
-
أخبار متعلقة
-
بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أيلول
-
تباين أداء الأسهم والسندات الآسيوية
-
الأسهم البريطانية ترتفع مع بداية التعاملات
-
أسعار النحاس تتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ نيسان
-
الذهب عالميا يواصل التحليق حول قمته التاريخية