أمين عام التربية: أندية المعلمين فضاءات تربوية وثقافية

وأشار العجارمة خلال ترؤسه اجتماعًا ضمّ مدراء أندية المعلمين في المملكة بحضور مدير إدارة النشاطات التربوية، ومدير مديرية أندية المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إلى دعم الحكومة المستمر لأندية المعلمين بتوجيه من رئيس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من وزير التربية والتعليم، مُثمِّنًا جهود الجميع في رفعة هذا المشروع الوطني التربوي.
من جانبهم، عبر مدراء الأندية عن تقديرهم لهذا الدعم، مؤكدين باسم المعلمين والمعلمات استمرارهم في العطاء في الميدان.
كما عقد مدير مديرية أندية المعلمين اجتماعا تنسيقيًا مع مدراء الأندية، للتحضير لدورة ميلاد القائد الرياضية الثانية والعشرين التي يستضيفها نادي معلمي العقبة في كانون الثاني 2026، ودورة سمو ولي العهد النسوية الثالثة للمعلمات التي يستضيفها نادي معلمي إربد في شباط 2026 ، حيث تم مناقشة الألعاب المعتمدة والاستعدادات اللوجستية والفنية لإنجاح الحدثين.
