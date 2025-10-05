أمين عام التربية: أندية المعلمين فضاءات تربوية وثقافية

09:02 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748703 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، ضرورة تعزيز التعاون بين أندية المعلمين لخدمة الميدان التربوي والاستمرار في فتح أبواب الأندية أمام المعلمين والمعلمات باعتبارها فضاءات تربوية وثقافية ورياضية أرادتها القيادة الهاشمية واحةً للعلم والمعرفة والانتماء. اضافة اعلان





وأشار العجارمة خلال ترؤسه اجتماعًا ضمّ مدراء أندية المعلمين في المملكة بحضور مدير إدارة النشاطات التربوية، ومدير مديرية أندية المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إلى دعم الحكومة المستمر لأندية المعلمين بتوجيه من رئيس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من وزير التربية والتعليم، مُثمِّنًا جهود الجميع في رفعة هذا المشروع الوطني التربوي.



من جانبهم، عبر مدراء الأندية عن تقديرهم لهذا الدعم، مؤكدين باسم المعلمين والمعلمات استمرارهم في العطاء في الميدان.



كما عقد مدير مديرية أندية المعلمين اجتماعا تنسيقيًا مع مدراء الأندية، للتحضير لدورة ميلاد القائد الرياضية الثانية والعشرين التي يستضيفها نادي معلمي العقبة في كانون الثاني 2026، ودورة سمو ولي العهد النسوية الثالثة للمعلمات التي يستضيفها نادي معلمي إربد في شباط 2026 ، حيث تم مناقشة الألعاب المعتمدة والاستعدادات اللوجستية والفنية لإنجاح الحدثين.

