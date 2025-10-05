الأحد 2025-10-05 11:06 م
 

أمين عام التربية: أندية المعلمين فضاءات تربوية وثقافية

أمين عام التربية: أندية المعلمين فضاءات تربوية وثقافية
أمين عام التربية: أندية المعلمين فضاءات تربوية وثقافية
 
الأحد، 05-10-2025 09:02 م
الوكيل الإخباري-  أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، ضرورة تعزيز التعاون بين أندية المعلمين لخدمة الميدان التربوي والاستمرار في فتح أبواب الأندية أمام المعلمين والمعلمات باعتبارها فضاءات تربوية وثقافية ورياضية أرادتها القيادة الهاشمية واحةً للعلم والمعرفة والانتماء.اضافة اعلان


وأشار العجارمة خلال ترؤسه اجتماعًا ضمّ مدراء أندية المعلمين في المملكة بحضور مدير إدارة النشاطات التربوية، ومدير مديرية أندية المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، إلى دعم الحكومة المستمر لأندية المعلمين بتوجيه من رئيس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من وزير التربية والتعليم، مُثمِّنًا جهود الجميع في رفعة هذا المشروع الوطني التربوي.

من جانبهم، عبر مدراء الأندية عن تقديرهم لهذا الدعم، مؤكدين باسم المعلمين والمعلمات استمرارهم في العطاء في الميدان.

كما عقد مدير مديرية أندية المعلمين اجتماعا تنسيقيًا مع مدراء الأندية، للتحضير لدورة ميلاد القائد الرياضية الثانية والعشرين التي يستضيفها نادي معلمي العقبة في كانون الثاني 2026، ودورة سمو ولي العهد النسوية الثالثة للمعلمات التي يستضيفها نادي معلمي إربد في شباط 2026 ، حيث تم مناقشة الألعاب المعتمدة والاستعدادات اللوجستية والفنية لإنجاح الحدثين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

أخبار محلية بشرى سارة لجميع الراغبين بأداء مناسك العمرة

ل

عربي ودولي وزير الحرب الأمريكي يكشف سبب ارتفاع طلبات البيتزا في البنتاغون

دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

أخبار محلية دبي: فتح باب الترشح لجائزة الإعلام العربي

ل

عربي ودولي الدفاع الروسية: إسقاط 24 مسيرة أوكرانية فوق بيلغورد والقرم وفورونيج

ل

أسواق ومال بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار

حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

فلسطين حماس تنفي مسألة تسليم السلاح وتضع حداً للادعاءات الإعلامية

انهيار اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

عربي ودولي انهيار اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه

أخبار محلية توضيح هام من المستقلة للانتخاب حول مصير مقعد الشاب الحزبي النيابي في حال فقدانه



 
 





الأكثر مشاهدة