الزعبي تترأس بعثة لسيدات أعمال إلى ألمانيا

الوكيل الإخباري- ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، بعثة لسيدات أعمال أردنيات إلى ألمانيا يمثلن قطاعات الاستشارات والصناعات والغذائية والتعبئة والتغليف واللوجستيات والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات.

واشتملت زيارة البعثة على عدة فعاليات ولقاءات رسمية وزيارات ميدانية لشركات المانية مبتكرة.



وقالت الزعبي في بيان اليوم الأحد، إن زيارة البعثة التي استمرت عدة أيام هدفت إلى تبادل الخبرات وبناء شراكات مع مجتمع الأعمال الألماني، واستكشاف فرص التعاون وفتح آفاق جديدة للتجارة المستقبلية وذلك في اطار الجهود الحكومية لتمكين المرأة وزيادة مساهمتها في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتحفيزها للمشاركة الفاعلة محليا.



وأكدت الزعبي أهمية الزيارة والمباحثات التي تمت مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص الألمانيين.



وأشارت إلى أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة والتموين سيما في مجالات التجارة الخارجية والتنمية الصناعية والتجارة الالكترونية والعمل على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية حيث تم تشكيل فريق وطني مختص بتمكين المنشآت المملوكة من قبل سيدات للوصول إلى مختلف الفرص الاقتصادية كون المرأة لاعبا أساسيا في الجهود التنموية .



والتقت الزعبي مدير عام في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية في المانيا كريستين توتزكي حيث تم بحث أوجه التعاون وبرامج الشراكة القائمة ومناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.



كما التقت البعثة بالأمين العام لـغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي، الذي أشاد بتنظيم هذه البعثة المتميزة وكونها أنها الأولى من نوعها المخصصة لسيدات أعمال أردنيات ما يؤدي الى زيادة حضور المرأة الأردنية في العلاقات التجارية العربية–الألمانية.



وشكرت الزعبي المخلافي على جهوده في دعم البعثة وترتيب اللقاءات المهمة التي ستسهم في توفير الفرصة أمام سيدات الأعمال الأردنيات للدخول إلى السوق الألماني مستقبلاً.



وأكدت أهمية تنمية التجارة بين الأردن وألمانيا وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.



كما تم عقد عدد من اجتماعات العمل الثنائية بين سيدات الأعمال الأردنيات ونظرائهن من الجانب الألماني، بدعم وتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث جرى بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وتم التركيز على استكشاف مجالات التعاون وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.



و التقت الزعبي والوفد المرافق السفير الأردني في برلين، فايز خوري، الذي أكد أهمية هذه البعثة كخطوة نوعية تعكس صورة إيجابية عن المرأة الأردنية وريادتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والدور الذي تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تمكين سيدات الأعمال وفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركاء الدوليين واستعداد السفارة لتقديم الدعم اللازم للوفد بما يسهم في تعزيز فرص التعاون وتوسيع حضور سيدات الأعمال الأردنيات في المحافل الاقتصادية الدولية.