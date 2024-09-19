أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يلتقي سفيرة الجمهورية التونسية

كما أكد الدبعي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وتونس، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الأكاديمي بين الجامعات الأردنية والتونسية، من جانبها أشادت الزريبي بالجهود المبذولة من قبل الوزارة على جميع الأصعدة ، مشيرةً إلى أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، بما يسهم في دعم وتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
كما تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلية في إطار الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الجانبين، بالإضافة إلى سبل تسهيل التحاق الطلبة التونسيين بالدراسة في الأردن وتطوير برامج التبادل الأكاديمي.
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