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أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يلتقي سفيرة الجمهورية التونسية

أمين عام وزارة التعليم العالي |أمين الدبعي مع السفيرة التونسية مفيدة الزريبي
أمين عام وزارة التعليم العالي |أمين الدبعي مع السفيرة التونسية مفيدة الزريبي
الخميس، 19-09-2024 02:05 م
الوكيل الإخباري-  التقى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي اليوم سفيرة جمهورية تونس لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيدة مفيدة الزريبي، حيث تم خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية.اضافة اعلان


كما أكد الدبعي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين الأردن وتونس، وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الأكاديمي بين الجامعات الأردنية والتونسية، من جانبها أشادت الزريبي بالجهود المبذولة من قبل الوزارة على جميع الأصعدة ، مشيرةً  إلى أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، بما يسهم في دعم وتطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون المستقبلية في إطار الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الجانبين، بالإضافة إلى سبل تسهيل التحاق الطلبة التونسيين بالدراسة في الأردن وتطوير برامج التبادل الأكاديمي.
 
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أمين عام وزارة التعليم العالي |أمين الدبعي مع السفيرة التونسية مفيدة الزريبي

أخبار محلية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يلتقي سفيرة الجمهورية التونسية



 


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