أمين عام وزارة العدل يبحث مع وفد عراقي تعزيز التعاون

ورحب كناكرية، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، بالوفد الضيف، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والعراق، وحرص الجانبين على تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية.
وأشار إلى أن العلاقات الأردنية العراقية تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، مؤكداً أهمية الشراكة في المجالين القانوني والقضائي لما تمثله من ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وبحث الجانبان أوجه التعاون القائم بين البلدين، ومن أبرزها مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019، الخاصة بنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، والتي تجسد الرغبة المشتركة في تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الإنسانية، إضافة إلى التعاون في إطار اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأكد كناكرية، أن الزيارة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك، بما يسهم في تطوير الأنظمة العدلية، مشيداً بما يجمع البلدين من تعاون مثمر ورؤية مشتركة لتوسيع المجالات مستقبلاً.
بدوره، عبّر الوفد العراقي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي حققته وزارة العدل الأردنية في تطوير خدماتها القضائية والإدارية.
وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على التجربة الأردنية في مجالات التفتيش القضائي وتقييم الأداء والتدريب والحوكمة القضائية، والاستفادة من الممارسات المطبقة في المملكة لتطوير قدرات المؤسسات العدلية ورفع كفاءة العمل القضائي في العراق الشقيق.
