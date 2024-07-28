أنشطة توعوية وتدريبية خدمة للشباب في عدد من المحافظات

الوكيل الإخباري - نظمت مراكز شبابية في عدد من محافظات المملكة اليوم الأحد، أنشطة وفعاليات تدريبية وتوعوية متنوعة، بمشاركة عدد من الشابات والشباب.



ففي الزرقاء تواصلت اليوم فعاليات اليوم الثاني من معسكر "سواعد الإنقاذ"، والذي تنفذه مديرية شباب محافظة الزرقاء في مركز شباب وشابات الظليل بمشاركة 40 شاباً وبحضور مدير قضاء الظليل كمال القدومي.



ويأتي هذا المعسكر ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024 "اليوبيل الفضي 25 عاماً من العطاء والإنجاز"، إذ يهدف إلى تأسيس وتدريب فرق تطوعية للمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث، والتعريف بدور مديرية الدفاع المدني في توفير الحماية للمواطنين ومؤسسات الوطن، وتدريب المشاركين على مجموعة من أساسيات الإسعافات الأولية.



وبين مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء عمر العزام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن فعاليات المعسكر المنفذ على مدار 3 أيام، تتضمن التدريب على الإسعافات الأولية (الكسور، وضربة الشمس، والنزيف، والإغماء، والإنعاش القلبي الرئوي)، وكيفية التعامل مع الحريق واستخدام طفايات الحريق، وطرق التعامل مع حالات الاختناق، وكيفية التعامل مع تسرب الغاز بطريقة سليمة.



كما تتضمن الفعاليات تدريب المشاركين على طرق الإخلاء والإنزال، وتشكيل فريق تطوعي للمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث.



واختتمت في مركز شباب وشابات غرب إربد، اليوم، فعاليات الجلسات التدريبية التوعوية بأدوات التكنولوجيا المنفذة بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن لفئة اليافعين ذكورا وإناثا ضمن الفئة العمرية 12-17 عاما.



وتضمنت الجلسات توعية اليافعين حول استخدام أدوات التكنولوجية بطريقة تعليمية من خلال تقنية الواقع الافتراضي وصناعة فيديوهات قصيرة وصناعة الروبوتات.



وقالت مديرة المركز خلود أبو زياد إن الهدف من هذه البرامج توجيه اليافعين لاستخدام التكنولوجيا لأهداف تعليمية إضافة إلى جوانب الترفيه والتسلية وتنمية القدرات الشخصية وزيادة مستوى الذكاء والخيال العلمي.



من جهتها، واصلت مديرية شباب محافظة إربد والمراكز التابعة لها في لواء الوسطية، تنفيذ الجلسات التعريفية والأنشطة الشبابية والثقافية والصحية المتنوعة، ضمن خططها السنوية للعام الحالي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب.



واختتمت اليوم في مركز شباب الوسطية فعاليات دورة "اساسيات الحاسوب" والتي انطلقت في الحادي والعشرين من تموز وتم تنفيذها على مدى 7 أيام بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز. ‏



واشملت الدورة التي تأتي ضمن خطة نشاطات المركز لشهر تموز وقدمها المدرب جهاد مهيدات على المفاهيم الأساسية للحاسب الآلي، وكيفية إعداد الملفات وحفظها على برنامجي الورود والبوربوينت، وطريقة تنسيق وعمل الجداول بأشكال مختلفة والكتابة داخلها وكيفية ترقيم الصفحات.



وهدفت الدورة إلى أهمية إشراك الشباب في العديد من برامج تكنولوجيا المعلومات نظرا للحاجة الماسة للكمبيوتر في جميع مجالات الحياة والاختصاصات ولما له من أهمية في حياتنا الخاصة والعامة ولأننا في عصر التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.



كما نظمت مديرية شباب الكرك بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة الكرك اليوم، جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية بحضور مرتبات من الشرطة المجتمعية ومكتب ولي العهد في المحافظة وعدد من ممثلي المؤسسات المجتمعية وأفراد المجتمع المحلي.



وتناولت الجلسات التعريف برؤية الجائزة ورسالتها، وأهدافها ومجالات العمل التطوعي، وشروط التقدم للجائزة، والشروط الخاصة بالمترشح وبالعمل التطوعي، وفئات الجائزة ومعاييرها، وآليات التقديم لها.