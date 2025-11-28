الجمعة 2025-11-28 01:10 م

النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023

النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023
النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023
الجمعة، 28-11-2025 12:37 م
الوكيل الإخباري-  تتجه أسعار النفط نحو أطول سلسلة من الخسائر الشهرية في أكثر من عامين، بينما يترقب المتعاملون اجتماع "أوبك+" هذا الأسبوع، ويقيّمون الجهود الأميركية لإنهاء الصراع في أوكرانيا.اضافة اعلان


وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" اليوم الجمعة، بنسبة 0.52 بالمئة إلى 63.67 دولار للبرميل، وسجل الخام الأميركي 59.08 دولار للبرميل، يوم الأربعاء الماضي بزيادة نسبتها 0.73 بالمئة، ولم تسجل أي تسوية يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وحسب موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي، انخفض خام "برنت" بنسبة 15 بالمئة هذا العام، مع تعرض الأسعار لضغوط بسبب توقعات بحدوث وفرة عالمية، بعد أن أعاد "أوبك+" بعض الطاقة الإنتاجية المتوقفة، بينما أضاف المنتجون خارج التحالف المزيد من الإمدادات. ومن المتوقع أن تواجه السوق فائضاً يومياً قدره 2.8 مليون برميل العام المقبل.

ويتجه كلا العقدين لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023، حيث أثرت توقعات ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023

أسواق ومال النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023

قطاع تربية النحل في الأردن أحد الموارد الزراعية الواعدة

أخبار محلية قطاع تربية النحل في الأردن أحد الموارد الزراعية الواعدة

مصري يقتل عروسه قبل زفافهما

منوعات مصري يقتل عروسه قبل زفافهما

ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا التوغل الإسرائيلي في بيت جن والأهالي يشيعون الشهداء

الصحة اللبنانية: 1308 بين شهيد وجريح حصيلة عام من العدوان الإسرائيلي

عربي ودولي الصحة اللبنانية: 1308 بين شهيد وجريح حصيلة عام من العدوان الإسرائيلي

المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد من أجل المتوسط ينطلق برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي

أخبار محلية المنتدى الإقليمي 10 للاتحاد من أجل المتوسط ينطلق برئاسة الأردن والاتحاد الأوروبي

دبين وجهة سياحية طبيعية تجمع بين الجمال والثراء البيئي

أخبار محلية دبين وجهة سياحية طبيعية تجمع بين الجمال والثراء البيئي

النحاس يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسواق ومال النحاس يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية



 
 



الأكثر مشاهدة