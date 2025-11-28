النفط يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2023

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" اليوم الجمعة، بنسبة 0.52 بالمئة إلى 63.67 دولار للبرميل، وسجل الخام الأميركي 59.08 دولار للبرميل، يوم الأربعاء الماضي بزيادة نسبتها 0.73 بالمئة، ولم تسجل أي تسوية يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وحسب موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي، انخفض خام "برنت" بنسبة 15 بالمئة هذا العام، مع تعرض الأسعار لضغوط بسبب توقعات بحدوث وفرة عالمية، بعد أن أعاد "أوبك+" بعض الطاقة الإنتاجية المتوقفة، بينما أضاف المنتجون خارج التحالف المزيد من الإمدادات. ومن المتوقع أن تواجه السوق فائضاً يومياً قدره 2.8 مليون برميل العام المقبل.
ويتجه كلا العقدين لتسجيل خسارة شهرية رابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023، حيث أثرت توقعات ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.
