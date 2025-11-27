مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن 1138 مستوطنا متزمتا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وفي عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واقتحامات واسعة، تخللتها مواجهات محدودة واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.
