الخميس 2025-11-27 11:11 م

الاحتلال يعدم شابين في جنين بطريقة وحشية ويحتجز جثمانيهما

الخميس، 27-11-2025 10:34 م
الوكيل الإخباري-  أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين بالرصاص الحي من مسافة الصفر، في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين.اضافة اعلان


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن وزارة الصحة بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله، والشاب يوسف علي يوسف عصاعصة، برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير واحتجاز جثمانيهما.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قيام قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص على الشابين من مسافة صفر، عقب تفتيشهما وركلهما عند خروجهما رافعين أيديهما من داخل أحد المخازن التجارية.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت الحي وداهمت أحد المنازل، تَبعَها تعزيزات عسكرية إلى الحي الواقع في محيط مخيم جنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً وأطلقت الرصاص الحي تجاهه والرصاص الثقيل من الطائرات الحربية، فيما هدمت جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال باب المخزن الرئيسي في المنزل، وأجبرت شابين على الخروج منه قبل إعدامهما بدم بارد، والتنكيل بجثة أحدهما.
 
 


