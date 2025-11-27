الخميس 2025-11-27 04:51 م

البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية

الخميس، 27-11-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-   قدم البنك العربي رعايته الماسية للنسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض جودة الرعاية الصحية الذي نظمه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تحت عنوان "أنظمة صحية مرنة على الصمود: تعزيز الجودة والسلامة"، والذي عقد تحت الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين مندوبةً عن جلالته، الى جانب عدد من أصحاب السمو الأمراء، والوزراء، ومسؤولي المؤسسات الصحية، وممثلي المنظمات الدولية، والخبراء والمتخصصين في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتناولت فعاليات المؤتمر مجموعة من المواضيع المحورية شملت الابتكار في الجودة، والتحوّل الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية في سلامة المرضى وتطوير الأنظمة الصحية.  كما تضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل للتطوير المهني، اضافة الى معرض متخصص لعدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الصحي، إلى جانب مسابقة الملصقات العلمية التي سلطت الضوء على مبادرات تحسين الجودة في المؤسسات الصحية.

وقد شكّل المؤتمر منصة تفاعلية لنقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين محلياً وإقليمياً ودولياً.


وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر والذي عُقد على مدار يومين، انطلاقاَ من التزام البنك المتواصل بدعم المبادرات الوطنية التي تهدف الى تطوير القطاعات الحيوية لا سيما قطاع الرعاية الصحية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة ويسهم في ترسيخ معايير السلامة والجودة والابتكار. حيث يلعب الاستثمار في بناء أنظمة صحية مرنة دوراً هاماً في حماية الأرواح وتمكين المجتمعات من مواصلة مسيرة التقدم والتنمية.

 
 


