البنك العربي الراعي الماسي للمؤتمر الثامن لجودة الرعاية الصحية

وتناولت فعاليات المؤتمر مجموعة من المواضيع المحورية شملت الابتكار في الجودة، والتحوّل الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة التحديات الإقليمية في سلامة المرضى وتطوير الأنظمة الصحية. كما تضمن المؤتمر جلسات علمية متخصصة وورش عمل للتطوير المهني، اضافة الى معرض متخصص لعدد من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الصحي، إلى جانب مسابقة الملصقات العلمية التي سلطت الضوء على مبادرات تحسين الجودة في المؤسسات الصحية.
وتأتي رعاية البنك العربي لهذا المؤتمر والذي عُقد على مدار يومين، انطلاقاَ من التزام البنك المتواصل بدعم المبادرات الوطنية التي تهدف الى تطوير القطاعات الحيوية لا سيما قطاع الرعاية الصحية، بما يعزز من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة ويسهم في ترسيخ معايير السلامة والجودة والابتكار. حيث يلعب الاستثمار في بناء أنظمة صحية مرنة دوراً هاماً في حماية الأرواح وتمكين المجتمعات من مواصلة مسيرة التقدم والتنمية.
