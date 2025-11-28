الجمعة 2025-11-28 04:19 م

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026
الجمعة، 28-11-2025 01:49 م
الوكيل الإخباري-   قررت إيران مقاطعة حفل قرعة كأس العالم 2026 المقرر إجراؤه في 5 ديسمبر بالعاصمة واشنطن بعد رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء وفدها.اضافة اعلان


ووفق بيان الاتحاد الإيراني لكرة القدم: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تم إبلاغه أن القرارات المتخذة لا علاقة لها بالرياضة، وأن أعضاء الوفد الإيراني لن يشاركوا في حفل القرعة". 

 من بين الأشخاص الذين رفضت واشنطن منحهم تأشيرات، رئيس الاتحاد الإيراني ومدرب المنتخب، إضافة إلى مسؤولين آخرين، بحسب تقارير إعلامية. 

هذه الخطوة تأتي في سياق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على مواطني إيران وهي إجراءات سياسية أثارت جدلا واسعا في الساحة الرياضية. 

ورغم تأهل إيران رسميا إلى مونديال 2026، أعرب مسؤولون في الاتحاد عن رفضهم أن تعامل كرة القدم كأداة لتصفية خلافات سياسية. 

المقاطعة تقدم رسالة احتجاج رسمي من طهران، وتفتح ملف "تسييس الرياضة" مع اقتراب التنظيم الأكبر في عالم كرة القدم. 

ويبقى مصير مشاركة إيران في البطولة في حال خوضها في أميركا من حيث تأمين تأشيرات الدخول موضوعا حساسا، وسط توقعات بأن الملف قد يثار مرة أخرى أمام إدارة فيفا. 

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له

عربي ودولي بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له

The Domain تستضيف الكوميدي المصري مينا نادر في عرضين ناجحين نفدت تذاكرهما بالكامل

أخبار الشركات The Domain تستضيف الكوميدي المصري مينا نادر في عرضين ناجحين نفدت تذاكرهما بالكامل

الذكرى الـ54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف الجمعة

أخبار محلية الذكرى الـ54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف الجمعة

الجراح تهنّئ الدكتورة حنان ملكاوي لفوزها بجائزة أفضل عالم عربي في التكنولوجيا الحيوية

شؤون برلمانية الجراح تهنّئ الدكتورة حنان ملكاوي لفوزها بجائزة أفضل عالم عربي في التكنولوجيا الحيوية

شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

فلسطين شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

شراكة استراتيجية بين The Domain و aries ai للارتقاء بتجربة الضيوف في الأردن

أخبار الشركات شراكة استراتيجية بين The Domain و aries ai للارتقاء بتجربة الضيوف في الأردن

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفيات الجمعة 28-11-2025

الوفيات وفيات الجمعة 28-11-2025



 
 





الأكثر مشاهدة