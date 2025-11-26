الأربعاء 2025-11-26 06:41 م
 

نقابة المهندسين الأردنيين تُبرم اتفاقية مع الضمان الاجتماعي

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 26-11-2025 03:31 م
الوكيل الإخباري-   وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين الأردنيين اتفاقية تعاون لإجراء دراسة اكتوارية لصالح صندوق التقاعد وصندوق التأمين الاجتماعي في النقابة، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة.


  ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عصام السنجلاوي، وعن نقابة المهندسين الأردنيين نائب النقيب المهندس أحمد الفلاحات، بحضور المدير العام للمؤسسة الدكتور جاد الله الخلايلة ونقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله غوشة.

وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور جادالله الخلايلة على  أن الاتفاقية تترجم عمق التعاون الاستراتيجي بين نقابة المهندسين الأردنيين والمؤسّسة، والنهج التشاركي الذي يقوم على توحيد الجهود الوطنية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن نتائج الدراسة ستسهم في تمكين نقابة المهندسين من اتخاذ التدابير الضرورية لضمان استمرار تقديم خدماتها للمنتسبين وتساعد صناع القرار لديها بإتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استدامة صندوقهم التقاعدي.
 
 
