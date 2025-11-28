ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلند وسومطرة الأندونيسية

وخلال مؤتمر صحفي، قال سيريبونغ أنغكاساكولكيات المتحدث باسم الحكومة، إنه جرى الإبلاغ عن إجمالي 145 وفاة في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية، وسجلت سونغكلا، المقاطعة الأكثر تضررًا، أعلى عدد من الضحايا؛ والذي بلغ 110 أشخاص، وفق ما نقلت وكالة (شينخوا).
وفي أندونيسيا، ارتفع عدد الضحايا جراء الفيضانات وانزلاقات التربة في جزيرة سومطرة الأندونيسية هذا الأسبوع إلى 84 شخصًا، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وأوضحت وكالة الكوارث الإندونيسية، أن 22 شخصًا لقوا حتفهم في مقاطعة سومطرة الغربية، فيما لا يزال 12 شخصًا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا بلغ 84 شخصًا، وفق حصيلة أولية، فيما أصيب 95 آخرون بجروح بين خطيرة وطفيفة، ولا يزال البحث جاريًا عن 65 شخصًا على الأقل.
وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ما لا يقل عن 65 مفقودًا وسط ظروف صعبة نتيجة الانهيارات والفيضانات المتواصلة.
