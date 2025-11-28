الجمعة 2025-11-28 04:19 م

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلند وسومطرة الأندونيسية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلند وسومطرة الأندونيسية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تايلند وسومطرة الأندونيسية
الجمعة، 28-11-2025 02:20 م
الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة جنوبي البلاد إلى 145 شخصًا.اضافة اعلان


وخلال مؤتمر صحفي، قال سيريبونغ أنغكاساكولكيات المتحدث باسم الحكومة، إنه جرى الإبلاغ عن إجمالي 145 وفاة في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية، وسجلت سونغكلا، المقاطعة الأكثر تضررًا، أعلى عدد من الضحايا؛ والذي بلغ 110 أشخاص، وفق ما نقلت وكالة (شينخوا).

وفي أندونيسيا، ارتفع عدد الضحايا جراء الفيضانات وانزلاقات التربة في جزيرة سومطرة الأندونيسية هذا الأسبوع إلى 84 شخصًا، بينما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وأوضحت وكالة الكوارث الإندونيسية، أن 22 شخصًا لقوا حتفهم في مقاطعة سومطرة الغربية، فيما لا يزال 12 شخصًا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الضحايا بلغ 84 شخصًا، وفق حصيلة أولية، فيما أصيب 95 آخرون بجروح بين خطيرة وطفيفة، ولا يزال البحث جاريًا عن 65 شخصًا على الأقل.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ما لا يقل عن 65 مفقودًا وسط ظروف صعبة نتيجة الانهيارات والفيضانات المتواصلة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له

عربي ودولي بلجيكا: عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وصل إلى أعلى مستوى له

The Domain تستضيف الكوميدي المصري مينا نادر في عرضين ناجحين نفدت تذاكرهما بالكامل

أخبار الشركات The Domain تستضيف الكوميدي المصري مينا نادر في عرضين ناجحين نفدت تذاكرهما بالكامل

الذكرى الـ54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف الجمعة

أخبار محلية الذكرى الـ54 لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل تصادف الجمعة

الجراح تهنّئ الدكتورة حنان ملكاوي لفوزها بجائزة أفضل عالم عربي في التكنولوجيا الحيوية

شؤون برلمانية الجراح تهنّئ الدكتورة حنان ملكاوي لفوزها بجائزة أفضل عالم عربي في التكنولوجيا الحيوية

شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

فلسطين شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

شراكة استراتيجية بين The Domain و aries ai للارتقاء بتجربة الضيوف في الأردن

أخبار الشركات شراكة استراتيجية بين The Domain و aries ai للارتقاء بتجربة الضيوف في الأردن

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفيات الجمعة 28-11-2025

الوفيات وفيات الجمعة 28-11-2025



 
 





الأكثر مشاهدة