الخميس 2025-11-27 04:51 م

كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة
كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة
الخميس، 27-11-2025 03:38 م

الوكيل الإخباري-   في إطار التزامه الراسخ بتعزيز الوعي الصحي ودعم رفاهية موظفيه، نظم كابيتال بنك سلسلة من المبادرات والفعاليات في مقره الرئيسي على مدار شهر تشرين الثاني، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بصحة الرجل "موفمبر".

اضافة اعلان


وهدفت هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أهمية العافية الجسدية والنفسية للرجال، حيث شملت تنظيم تحدٍ ودي للياقة البدنية بين الموظفين لتشجيعهم على تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة. كما وزع البنك أدوات رياضية Resistance Grips لتحفيز الموظفين على ممارسة التمارين التي تعزز الصحة البدنية في بيئة العمل، كما تم توزيع شارات "موفمبر" الرمزية على الموظفين في مختلف أقسام البنك، بهدف تشجيع الحوار المفتوح حول صحة الرجل وكسر أي حواجز قد تمنع مناقشة هذه المواضيع الهامة.


وعلى الصعيد التثقيفي، استضاف البنك جلسة توعوية متخصصة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، ركز فيها خبراء ومختصون على تعميق الفهم بالقضايا الصحية الرئيسية التي تواجه الرجال، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أهمية الوقاية والكشف المبكر عن أمراض السرطان.


وتعكس هذه المبادرة المتكاملة جزءاً أساسياً من استراتيجية كابيتال بنك الهادفة إلى خلق بيئة عمل إيجابية وداعمة، وتؤكد على إيمانه العميق بمسؤوليته تجاه صحة موظفيه ورفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته. وأفادت دائرة

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ت

شؤون برلمانية نائب ينتقد تأخر وزارة الأشغال بسداد مستحقات المقاولين

انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

أخبار محلية انطلاق جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية بالأغوار الشمالية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" تدعو للإبلاغ عن الشكاوى خلال الجمعة البيضاء

مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

أخبار محلية مدير الأمن العام يفتتح معهد إعداد وتأهيل الشرطة – سواقة التابع لاكاديمية الشرطة الملكية

كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

أخبار الشركات كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

بورصة عمان تُعيد نشر بيانات تداول السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي

اقتصاد محلي 9.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

العيسوي يزور أبو كركي والحمادنة ناقلًا تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو حويطي



 
 





الأكثر مشاهدة