كابيتال بنك يجدد التزامه بدعم صحة الموظفين عبر فعاليات توعوية ورياضية متنوعة

الوكيل الإخباري- في إطار التزامه الراسخ بتعزيز الوعي الصحي ودعم رفاهية موظفيه، نظم كابيتال بنك سلسلة من المبادرات والفعاليات في مقره الرئيسي على مدار شهر تشرين الثاني، تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بصحة الرجل "موفمبر".

وهدفت هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أهمية العافية الجسدية والنفسية للرجال، حيث شملت تنظيم تحدٍ ودي للياقة البدنية بين الموظفين لتشجيعهم على تبني أنماط حياة أكثر نشاطاً وصحة. كما وزع البنك أدوات رياضية Resistance Grips لتحفيز الموظفين على ممارسة التمارين التي تعزز الصحة البدنية في بيئة العمل، كما تم توزيع شارات "موفمبر" الرمزية على الموظفين في مختلف أقسام البنك، بهدف تشجيع الحوار المفتوح حول صحة الرجل وكسر أي حواجز قد تمنع مناقشة هذه المواضيع الهامة.



وعلى الصعيد التثقيفي، استضاف البنك جلسة توعوية متخصصة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، ركز فيها خبراء ومختصون على تعميق الفهم بالقضايا الصحية الرئيسية التي تواجه الرجال، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أهمية الوقاية والكشف المبكر عن أمراض السرطان.