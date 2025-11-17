تعاطف مع محمد فضل شاكر أثناء بكائه في موسم الرياض – فيديو

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه قضية فضل شاكر القضائية تطورات، حيث تبحث الهيئة الاتهامية في إسقاط بعض التهم عنه، من بينها "الإساءة إلى دولة عربية" و"تمويل جماعات إرهابية"، بعد غياب الأدلة القانونية، مع توقع مزيد من الوضوح خلال الجلسة المرتقبة منتصف ديسمبر.
يُذكر أن فضل شاكر سلّم نفسه طوعًا للجيش اللبناني مطلع أكتوبر، فيما أعلن ابنه محمد تعليق نشاطاته الفنية دعمًا له خلال هذه المرحلة.
معقول يا فضول؟ #محمد_شاكر #فضل_شاكر #السعودية #جدة pic.twitter.com/lso1mZYDvo
