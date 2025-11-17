الإثنين 2025-11-17 01:06 م
 

تعاطف مع محمد فضل شاكر أثناء بكائه في موسم الرياض – فيديو

4
محمد فضل شاكر
 
الإثنين، 17-11-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   شهد حفل الفنان محمد فضل شاكر في الرياض لحظة مؤثرة، إذ لم يتمالك نفسه وذرف الدموع أثناء غنائه أغنية مرتبطة بوالده، متوقفًا لحظات لمحاولة استعادة تركيزه وسط تفاعل الجمهور.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه قضية فضل شاكر القضائية تطورات، حيث تبحث الهيئة الاتهامية في إسقاط بعض التهم عنه، من بينها "الإساءة إلى دولة عربية" و"تمويل جماعات إرهابية"، بعد غياب الأدلة القانونية، مع توقع مزيد من الوضوح خلال الجلسة المرتقبة منتصف ديسمبر.


يُذكر أن فضل شاكر سلّم نفسه طوعًا للجيش اللبناني مطلع أكتوبر، فيما أعلن ابنه محمد تعليق نشاطاته الفنية دعمًا له خلال هذه المرحلة.

 

 

