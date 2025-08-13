إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية

الوكيل الإخباري- قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن استهلاك الكهرباء في الأردن وصل خلال موجة الحر الأخيرة إلى نحو 98% من القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية.

وأضاف النعيمات، أن المركز تابع منذ الأيام الماضية الاستعدادات الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية، التي تمثلت بارتفاع درجات الحرارة، ووجود حالات من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تشكل السيول.