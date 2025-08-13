الأربعاء 2025-08-13 05:17 م
 

إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية

محطة توليد كهرباء
مولد كهربائي
 
الأربعاء، 13-08-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن استهلاك الكهرباء في الأردن وصل خلال موجة الحر الأخيرة إلى نحو 98% من القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية.

وأضاف النعيمات، أن المركز تابع منذ الأيام الماضية الاستعدادات الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية، التي تمثلت بارتفاع درجات الحرارة، ووجود حالات من عدم الاستقرار الجوي أدت إلى تشكل السيول.


وأوضح أن قطاع الطاقة يعدّ في حالة أزمة عندما يعجز عن الاستمرار في تزويد الخدمة، أولًا للمنشآت الحيوية، وثانيًا للمواطنين بشكل مستدام.

 
 
