أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

09:12 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752912 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب الجمعة وسط تراجع الدولار بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعفٍ في سوق العمل في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3994.03 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش لكنه يتجه لخسارة أسبوعية 0.3 بالمئة. وانخفض المعدن النفيس بنحو ثمانية في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر تشرين الأول.



وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 4004.40 دولارات للأوقية.



وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأميركي خسر وظائف في أكتوبر تشرين الأول في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدت إجراءات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.



وتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون الذين يفتقرون إلى البيانات الرسمية عن سوق العمل الأميركية على مؤشرات الضعف التي تظهرها استطلاعات القطاع الخاص.