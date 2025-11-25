زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

وبحسب يرماك، فقد توصّل الجانبان الأميركي والأوكراني إلى تفاهمات مبدئية حول معظم بنود الخطة المعدّلة، بعد حذف أجزاء واسعة من المسودة الأميركية الأولى المكونة من 28 بندًا. لكنه أكد أن زيلينسكي يريد التفاوض مباشرة مع ترامب حول مسألة التنازلات الإقليمية، باعتبارها نقطة الخلاف الأبرز.
وأكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" وجود نقاشات مع كييف حول ترتيب لقاء خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، لكن دون تحديد موعد نهائي. ومن المقرر أن يغادر ترامب واشنطن مساء الثلاثاء لقضاء عطلة عيد الشكر في مارالاغو.
