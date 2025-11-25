الأربعاء 2025-11-26 01:34 ص
 

زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"
زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"
 
الثلاثاء، 25-11-2025 11:33 م
الوكيل الإخباري-  قال أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، إن زيلينسكي يرغب في لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب "في أسرع وقت ممكن" – وربما خلال عطلة عيد الشكر – من أجل إنهاء التفاوض على اتفاق مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن شروط وقف الحرب.اضافة اعلان


وبحسب يرماك، فقد توصّل الجانبان الأميركي والأوكراني إلى تفاهمات مبدئية حول معظم بنود الخطة المعدّلة، بعد حذف أجزاء واسعة من المسودة الأميركية الأولى المكونة من 28 بندًا. لكنه أكد أن زيلينسكي يريد التفاوض مباشرة مع ترامب حول مسألة التنازلات الإقليمية، باعتبارها نقطة الخلاف الأبرز.

وأكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" وجود نقاشات مع كييف حول ترتيب لقاء خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، لكن دون تحديد موعد نهائي. ومن المقرر أن يغادر ترامب واشنطن مساء الثلاثاء لقضاء عطلة عيد الشكر في مارالاغو.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

عربي ودولي فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

أسواق ومال ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

منوعات نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

عربي ودولي زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي

أخبار محلية ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي

مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا

أخبار محلية مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا



 
 





الأكثر مشاهدة