زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

الوكيل الإخباري- قال أندري يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، إن زيلينسكي يرغب في لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب "في أسرع وقت ممكن" – وربما خلال عطلة عيد الشكر – من أجل إنهاء التفاوض على اتفاق مشترك بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن شروط وقف الحرب. اضافة اعلان





وبحسب يرماك، فقد توصّل الجانبان الأميركي والأوكراني إلى تفاهمات مبدئية حول معظم بنود الخطة المعدّلة، بعد حذف أجزاء واسعة من المسودة الأميركية الأولى المكونة من 28 بندًا. لكنه أكد أن زيلينسكي يريد التفاوض مباشرة مع ترامب حول مسألة التنازلات الإقليمية، باعتبارها نقطة الخلاف الأبرز.



وأكد مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" وجود نقاشات مع كييف حول ترتيب لقاء خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، لكن دون تحديد موعد نهائي. ومن المقرر أن يغادر ترامب واشنطن مساء الثلاثاء لقضاء عطلة عيد الشكر في مارالاغو.

