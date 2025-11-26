الأربعاء 2025-11-26 01:34 ص
 

فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا
فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا
 
الأربعاء، 26-11-2025 12:45 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت النيابة العامة في فرنسا، الثلاثاء، سجن ثلاثة أشخاص في باريس بتهمة التجسس لصالح روسيا.اضافة اعلان


ووفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، فقد أوضحت النيابة أنه تم توجيه اتهامات قضائية لثلاثة أشخاص أودعوا على إثرها السجن في باريس، في إطار تحقيق مع امرأة فرنسية روسية يشتبه بها في التجسس الاقتصادي والتدخل لصالح روسيا.

وأوضحت النيابة العامة، أن أحد المتهمين، وهو رجل روسي يبلغ 40 عامًا، جرى التعرف عليه من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة في أوائل سبتمبر وهو يعلق ملصقات تمجّد روسيا على قوس النصر في العاصمة الفرنسية.

وأضافت أن مؤسسة جمعية "إس أو إس دونباس"، وهي امرأة تبلغ 40 عامًا، تشتبه أجهزة مكافحة التجسس الفرنسية في أنها تواصلت مع مسؤولين تنفيذيين في شركات فرنسية للحصول على معلومات اقتصادية.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

عربي ودولي فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

أسواق ومال ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

منوعات نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

عربي ودولي زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي

أخبار محلية ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي

مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا

أخبار محلية مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا



 
 





الأكثر مشاهدة