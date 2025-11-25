الأربعاء 2025-11-26 01:36 ص
 

نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر
نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر
 
الثلاثاء، 25-11-2025 11:44 م
الوكيل الإخباري-   نجحت فرق الإنقاذ البحري في محافظة البحر الأحمر في مصر في انتشال 30 شخصاً بعد جنوح لنش للغوص السياحي على الشعاب المرجانية في موقع أبو الكيزان الشهير شمال مرسى علم.اضافة اعلان


وتمكنت فرق الإنقاذ البحري، بالتعاون مع العاملين في النشاط السياحي، من إنقاذ 30 شخصاً: 21 سائحاً من جنسيات مختلفة، و9 من طاقم اللنش، بعد جنوح لنش الغوص السياحي "ماي سيفوريا" على الشعاب المرجانية.

وتلقت غرفة العمليات وهيئة سلامة الملاحة بلاغاً عاجلاً يفيد بأن اللنش السياحي "ماي سيفوريا" البالغ طوله 28 متراً، ويتبع إحدى شركات الغوص الكبرى بمرسى علم، جنح تماماً على الشعاب الضحلة في أبو الكيزان أثناء رحلة غوص يومية كانت تضم غواصين من ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وروسيا.

وبسبب انخفاض المد في هذا التوقيت، ارتطم قاع اللنش بالشعاب المرجانية العلوية، مما أدى إلى توقف المحركين وميل اللنش بزاوية حادة، وهو ما أثار حالة من الهلع بين الركاب.

وتحرّكت على الفور 3 زوارق إنقاذ ولنشات سياحية مجاورة، وفي مقدمتها اللنش "تركواز" الذي كان يعمل في نفس المنطقة، وتمكن من الاقتراب رغم صعوبة التيارات.

وأعلنت غرفة السياحة والغوص بالبحر الأحمر أن جميع الركاب وطاقم اليخت بخير، وتم نقلهم على متن اللنش "تركواز"، وتم التأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة، وتوفير الإقامة عند عودتهم سالمين في فنادق مناسبة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

عربي ودولي فرنسا .. السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية آخر تطورات المداهمة الأمنية في الرمثا

ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

أسواق ومال ارتفاع لافت لمؤشر داو جونز الاميركي

نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

منوعات نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

عربي ودولي زيلينسكي يسعى للقاء ترامب "في أسرع وقت"

المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

أخبار محلية المومني: الجهات الأمنية ستعلن تفاصيل المداهمة الأمنية في الرمثا

ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي

أخبار محلية ولي العهد يرعى احتفال الاتحاد الأردني لكرة القدم باليوبيل الماسي

مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا

أخبار محلية مصدر :مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في الرمثا



 
 





الأكثر مشاهدة