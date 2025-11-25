نجاة سياح من حادث غرق محقق في مصر

وتمكنت فرق الإنقاذ البحري، بالتعاون مع العاملين في النشاط السياحي، من إنقاذ 30 شخصاً: 21 سائحاً من جنسيات مختلفة، و9 من طاقم اللنش، بعد جنوح لنش الغوص السياحي "ماي سيفوريا" على الشعاب المرجانية.
وتلقت غرفة العمليات وهيئة سلامة الملاحة بلاغاً عاجلاً يفيد بأن اللنش السياحي "ماي سيفوريا" البالغ طوله 28 متراً، ويتبع إحدى شركات الغوص الكبرى بمرسى علم، جنح تماماً على الشعاب الضحلة في أبو الكيزان أثناء رحلة غوص يومية كانت تضم غواصين من ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وروسيا.
وبسبب انخفاض المد في هذا التوقيت، ارتطم قاع اللنش بالشعاب المرجانية العلوية، مما أدى إلى توقف المحركين وميل اللنش بزاوية حادة، وهو ما أثار حالة من الهلع بين الركاب.
وتحرّكت على الفور 3 زوارق إنقاذ ولنشات سياحية مجاورة، وفي مقدمتها اللنش "تركواز" الذي كان يعمل في نفس المنطقة، وتمكن من الاقتراب رغم صعوبة التيارات.
وأعلنت غرفة السياحة والغوص بالبحر الأحمر أن جميع الركاب وطاقم اليخت بخير، وتم نقلهم على متن اللنش "تركواز"، وتم التأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة، وتوفير الإقامة عند عودتهم سالمين في فنادق مناسبة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
روسيا اليوم
