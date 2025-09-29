إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة 20 دينارا

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير السائقين من خطورة عدم استخدام الغماز أثناء القيادة، مؤكدة أن هذا التصرف يعد مخالفة قانونية نص عليها قانون السير الأردني.

وبحسب القانون، فإن السائق الذي لا يلتزم باستخدام الغماز عند تغيير المسرب، أو الانعطاف يميناً أو يساراً، أو عند الانطلاق أو الوقوف، أو أثناء التجاوز، يُعاقب بغرامة مالية مقدارها 20 ديناراً.



وأكدت الإدارة أن الغماز ليس مجرد إشارة ضوئية، بل هو وسيلة تواصل مهمة بين السائقين تسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتُعزز من ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بالقواعد المرورية.