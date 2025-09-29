إدارة السير: عقوبة هذه المخالفة 20 دينارا

وبحسب القانون، فإن السائق الذي لا يلتزم باستخدام الغماز عند تغيير المسرب، أو الانعطاف يميناً أو يساراً، أو عند الانطلاق أو الوقوف، أو أثناء التجاوز، يُعاقب بغرامة مالية مقدارها 20 ديناراً.
وأكدت الإدارة أن الغماز ليس مجرد إشارة ضوئية، بل هو وسيلة تواصل مهمة بين السائقين تسهم في الحد من الحوادث المرورية، وتُعزز من ثقافة القيادة الآمنة والالتزام بالقواعد المرورية.
ودعت إدارة السير جميع السائقين إلى الالتزام باستخدام الغماز في جميع الحالات المطلوبة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
